1. AQUAS PICKNICK auf der SEE.ESS.SPIELWIESE

Im Rahmen der SEE.ESS.SPIELE 2018 veranstaltete das AQUA Velden ein chilliges Picknick im Kurpark in Velden, bei dem Spezialitäten von vorwiegend heimischen Produzenten aus der Region kredenzt wurden. Der Event sollte in die Kulinarik-Positionierung Kärntens „Geschmack der Kindheit“ und Slowfood Travel“ einzahlen und das „gute Leben am Wörthersee“ widerspiegeln.

Der Kurpark in Velden verwandelte sich bei strahlendem Wetter in eine große Picknickzone, die mit Tischen, Decken, bunten Pölstern, Fat Boys, Liegestühlen, Sonnenschirmen liebevoll ausgestattet wurde.

An verschiedenen Stationen konnten sich die Besucher ausgestattet mit persönlichen Picknicktaschen an den Spezialitäten aus dem Alpen-Adria-Region selbst bedienen. Es gab Antipasti von regionalen Produzenten, verschiedene Salate, Fisch und Fleisch vom Grill, Kuchen und Dolci und Käse zum Abschluss.

Auch die kleinen Besucher wurden an der Spiel- und Spaß-Station bestens unterhalten. Die Gäste konnten unter den Bäumen den feinen, chilligen und jazzigen Klängen von Sängerin DeniZz lauschen.

Auf der Picknickwiese gesehen wurden unter anderem: ORF Moderatorin Sonja Kleindienst, Kleine Zeitung Chefredakteur STV. Adi Winkler mit seiner Martina Uster, Fotograf Gernot Gleiss, Investor Rolf Kamps, Casino Marketinglady Karin Obkircher, Agenturchefin Brigitte Truppe, IV-Präsident Christoph Kulterer mit Gattin Claudia, Grafiker Tom Ogris, das Team vom Wörthersee Tourismus Tina Loigge, Mario Schönherr, Nationalratsabgeordneter Peter Weidinger mit Familie u.v.m.

Foto: © Gernot Gleiss