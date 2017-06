Am 1. Juni 2017 präsentierte sich die TPA Steuerberatung GmbH in Villach in Feierlaune. Es wurde das 10-jährige Bestehen der Kanzlei in Villach gebührend gefeiert.

Die sonst so beratungsorientierten Räumlichkeiten wurden in die einzig legale Steueroase umgewandelt, in der zwei eigens kreierte Cocktails mit dem Namen „Virgin Island Iced Tea“ und „Steuerzahler“ den Gästen offeriert wurden. Kammerpräsident der Wirtschaftstreuhänder Mag. Peter Katschnig überreichte den agierenden Köpfen der TPA Villach Mag. Birgit Perkounig und Mag. Klaus Scheder die Urkunde zum 10-jährigen Bestehen.

Die Gäste erlebten eine kulinarische Genussreise vom Feinsten mit einer Degustation von Champagner und französischen Top-Weinen von Weinexperten Rudi Linder. Für das kreative Flying Dinner zeigte sich die Partyköchin Yulia Haybäck verantwortlich. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Bands „SAX durch die Blume“ und die „Swinging Strings“. Moderiert wurde das Event von Brigitte Truppe.

Fotocredit: Dietmar Wajand