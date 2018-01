20 Jahre Lidl Österreich

Mehr Filialen, mehr E-Tankstellen, nachhaltigeres Sortiment

Es läuft gut und es soll so weitergehen. Aktuell sind mehr als 4.800 Mitarbeiter in über 230 Filialen für unsere Kunden da. Im Jubiläumsjahr 2018 sollen über 10 neue Filialen dazukommen. Gleichzeitig werden wir unsere Nachhaltigkeits-Strategie konsequent weiterverfolgen und vor allem in den Bereichen Sortiment und Klimaschutz Akzente setzen.

„In den letzten fünf bis sechs Jahren haben wir mehr als 500 Mio. Euro in Modernisierungen und Neubauten investiert. 2018 werden es wieder etwa 100 Mio. Euro sein von denen die heimische Wirtschaft profitiert“, so Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Mit unserem heutigen Filialnetz haben wir bereits eine gute Grundabdeckung in Österreich geschaffen. Aber es gibt noch Luft nach oben. Vor allem der Großraum Wien und andere wachsende Städte wie Linz oder Graz sind für uns interessant.

Nachhaltiger Blick in die Zukunft

Mitte des Jahres werden wir unseren zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, der erste wurde vor Kurzem von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder mit dem „ASRA 2017“ ausgezeichnet. Auch unser Sortiment wird immer nachhaltiger: Schon heute stammt ein Drittel aller Lebensmittel aus Österreich. Viele davon sind AMA-zertifiziert bzw. in Bio-Qualität erhältlich, diese Anteile werden wir weiter steigern.

Im Bereich Tierwohl setzen wir ebenfalls Maßnahmen: Seit Kurzem bieten wir ausgesuchte Schweinefleisch-Produkte mit dem neuen AMA-Gütesiegel für mehr Tierwohl.

2018 werden wir außerdem die Zusammenarbeit mit renommierten Gütesiegeln bzw. Organisationen wie beispielsweise Fairtrade weiter forcieren: Allein im letzten Jahr haben wir rund 10 Mio. Fairtrade-Produkte verkauft, auch das werden wir 2018 übertreffen. Derzeit finden unsere Kunden je nach Saison und Aktion rund 120 Faitrade-zertifizierte Lebensmittel in den Lidl-Regalen. Und weitere werden folgen.

Weitere Schwerpunkte sind und bleiben die erneuerbare Energie und der Klimaschutz: Alle Filialen, sowie die Logistikzentren und die Zentrale in Salzburg werden schon heute zu 100 Prozent mit Grünstrom betrieben. Alle Gebäude sind nach ISO 50001 zertifiziert, außerdem werden wir alle neuen Filialen nach dem ÖGNI Standard „Gold“ zertifizieren.

Insgesamt liefern österreichweit schon jetzt knapp 10.000 Quadratmeter Photovoltaikanlagen umweltfreundlichen Öko-Strom. Für unsere Kunden und Mitarbeiter stellen wir derzeit 32 kostenlose E-Tankstellen bereit – Tendenz steigend: 2018 werden wir weitere ans Netz bringen und Ende des Jahres über 40 E-Tankstellen in Österreich betreiben.

Lidl-Energie und Lidl-Reisen

Auch unsere ergänzenden Geschäftsfelder Lidl-Reisen und Lidl-Energie werden wir 2018 forcieren. Seit Mitte November bieten wir nachhaltigen Strom zum garantierten Top-Preis und günstiges Gas an. Auch Lidl-Reisen wird 2018 stärker in den Fokus rücken: Wir wollen die Marke noch bekannter machen und die Attraktivität der Angebote unter Beweis stellen. Hier sind wir immer auf der Suche nach passenden Kooperationspartnern.

20 Jahre Lidl Österreich

Zu unserem runden Geburtstag profitieren natürlich vor allem unsere Kunden: mit zahlreichen Gewinnspielen, Aktionen und Angeboten. Schon beim ersten großen Gewinnspiel dürfen sich die Kunden auf einen echten Hammer freuen. Es geht immerhin um Preise im Gesamtwert von über 1 Mio. Euro! Als Hauptpreis verlosen wir 10 x 20 Jahre lang gratis Einkaufen bei Lidl Österreich. So etwas hat es in dieser Form in Österreich noch nie gegeben.

——————————————————————————————————

20 Jahre Lidl Österreich

Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 4.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in unseren über 230 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits vier Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Österreich ausgezeichnet. 2017 wurden wir von unseren Kunden erneut zum „Händler des Jahres“ gewählt.

Unseren Kunden bieten wir ein vielfältiges Sortiment mit rund 1.500 verschiedenen Artikeln – rund ein Drittel davon stammt aus Österreich. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 5.000 zusätzlichen Aktionsartikeln, mit dem wir auch internationale Spezialitäten aus ganz Europa anbieten können. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Strom haben wir zusätzlich attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-energie.at

Auf dem Weg nach Morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wir wollen unser Sortiment noch nachhaltiger gestalten und den Anteil österreichischer und regionaler Produkte weiter ausbauen. Wir setzen Ressourcen effizient ein, halten umweltschädliche Emissionen so niedrig wie möglich und reduzieren Abfälle. Mehr dazu auf www.aufdemwegnachmorgen.at.

——————————————————————————————————

Foto: (c) Lidl Österreich