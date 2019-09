21 neue Trainings sorgen für frischen Wind im Kursprogramm 2020 der Quality Austria

Österreichs führender Anbieter für akkreditierte Trainings und Personenzertifizierungen hat im Kursprogramm 2020 wieder zahlreiche Neuerungen parat. Zuwachs gibt es unter anderem in den Bereichen Automotive, Medizinprodukte, Lebensmittelsicherheit, Transport und Risiko & Sicherheit. Mehr als 20 Trainings wurden neu in das Programm aufgenommen. Abgehalten werden diese in Wien, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck und künftig auch in Villach. Zudem wurde die klassische Angebotspalette für die Wissensvermittlung mittels „Blended Learning“ – einer Kombination aus e-Learning und Präsenztag – erweitert.

Konrad Scheiber, Geschäftsführer von Quality Austria ©Fotostudio René

Das Kursprogramm 2020 der Quality Austria ist da. 21 Trainings wurden komplett neu ins Programm aufgenommen, zusätzlich wurden einige inhaltlich überarbeitet, um die Topaktualität der Trainingsangebote sicherzustellen. In Summe können die Interessenten aus mehr als 150 öffentlichen Lehrgängen, Seminaren und Refreshings wählen. Zielgruppe sind Systembeauftragte und -manager, (angehende) Auditoren, Fach- und Führungskräfte, aber auch für Einsteiger in die Welt der Managementsysteme ist einiges dabei. „Unser Trainingsangebot wird ständig weiterentwickelt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Wir sind zudem auch als einzige Trainings- und Personenzertifizierungsorganisation Österreichs berechtigt, EOQ Zertifikate auszustellen. Diese gelten EU-weit als effektive Türöffner und ermöglichen den Zugang zu einem europaweiten Netzwerk von Experten”, erklärt Konrad Scheiber, Geschäftsführer von Quality Austria.

Maßgeschneiderte Kurse für Unternehmen

Das weltweit anerkannte Aus- und Weiterbildungsprogramm der Quality Austria wird nicht nur in öffentlichen Kursen angeboten, sondern kann auch in Form von Inhousetrainings gebucht werden. „Trainings in den Unternehmen haben einen besonders hohen Praxisbezug, weil das Erlernte sofort gemeinsam mit dem Kollegen direkt in den Arbeitsalltag integriert werden kann“, erläutert Scheiber. Zusätzlich können maßgeschneiderte Workshops zu spezifischen Fachthemen durchgeführt werden. Sehr gefragt waren zuletzt auch die „Kompakt“-Kurse, die nicht nur in den Bereichen Integriertes Managementsystem und Qualität angeboten werden, sondern künftig auch im Automotive- und Gesundheitsbereich. Die Ausbildung „Interner Auditor – Kompakt“ kann nun auch als e-Learning-Produkt gebucht werden. Immer stärker im Kommen sind zudem Blended Learning Angebote. Diese moderne Lernform ist eine Kombination aus e-Learning und Präsenztag. Im qualityaustria Kursprogramm finden Sie den Blended Learning Kurs „Qualitätsbeauftragter – Kompakt“, der wahlweise auch in englischer Sprache angeboten wird.

Neuheiten aus Gesundheitswesen, Lebensmittelsicherheit und Automotive

In der Produktgruppe Lebensmittelsicherheit wurden beispielsweise die Seminare „Lieferantenaudits in der Lebensmittelindustrie“ und „Food Fraud – komplexe Anforderungen erfolgreich bewältigen“ neu in das Kursprogramm aufgenommen. Im Bereich Gesundheit ist der Lehrgang „Qualitätsbeauftragter im Gesundheitswesen – Kompakt“ neu. In der Automotive-Branche sind die Lehrgangsreihe „Interner Auditor Automotive – Kompakt“ und das Seminar „Auditorentraining ISO 19011 für VDA Prozess-Auditoren“ hinzugekommen.

Rabatte für Frühbücher und Pioniere

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein attraktives Bonussystem. Bei Buchung bis zum 17. November 2019 gibt es 10 Prozent Frühbucherbonus. Für den ersten Termin eines neuen öffentlichen Trainingsprodukts erhalten die Teilnehmer 20 Prozent Pionierbonus. Wer eine gesamte Lehrgangsreihe inklusive Prüfungen innerhalb eines Kalenderjahres abschließt, erhält 5 Prozent Kompetenzzertifikatsbonus. Ein Addieren der Boni ist nicht möglich. Nähere Informationen zum Bonussystem gibt es unter: www.qualityaustria.com/bonus

Das Kursprogramm 2020 steht auf der Website der Quality Austria unter folgendem Link zum Download bereit: www.qualityaustria.com/Kursprogramm

Quality Austria

Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist der führende Ansprechpartner für System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen und Validierungen, Assessments, Trainings und Personenzertifizierungen sowie das Austria Gütezeichen. Grundlage sind weltweit gültige Akkreditierungen beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und internationale Zulassungen. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen seit 1996 gemeinsam mit dem BMDW den Staatspreis Unternehmensqualität. Der Leistungskern der Quality Austria liegt in ihrer Kompetenz als nationaler Marktführer für das Integrierte Managementsystem zur Sicherung und Steigerung der Unternehmensqualität. Damit ist die Quality Austria ein wesentlicher Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und für „Erfolg mit Qualität“. Quality Austria kooperiert weltweit mit rund 30 Mitgliederorganisationen und ist nationaler Repräsentant von IQNet (The International Certification Network), EOQ (European Organisation for Quality) und EFQM (European Foundation for Quality Management). Über 10.000 Kunden in knapp 30 Ländern und mehr als 6.000 Trainingsteilnehmer im Jahr profitieren von der langjährigen Expertise des international tätigen Unternehmens. www.qualityaustria.com