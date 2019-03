26. Konjunkturforum von Raiffeisen zur Zukunft Kärntens

Das Konjunkturforum 2019 der Kärntner Raiffeisenbanken im Casineum Velden zeigte, warum Kärntner Unternehmer bewusst investieren und äußerst positiv in die Zukunft blicken. Infineon-Chefin Sabine Herlitschka präsentierte den rund 650 Besuchern ihre visionäre Agenda.

„Die drei wesentlichen Erfolgsfaktoren eines Standortes sind Bildung und Forschung, ein wirtschaftsfreundliches Klima sowie eine unternehmerfreundliche Gesinnung,“ so Peter Gauper, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten. Die Kärntner Raiffeisenbanken sind der Partner der Kärntner Wirtschaft und betreuen in Kärnten 35.000 Unternehmen. Für die Zukunft gilt es, die Kundenorientierung noch mehr in den Mittelpunkt der Beratung zu stellen, damit die Kunden die Leistungen als Mehrwert wahrnehmen.

Visionäre Agenda für den Standort Kärnten

Mit der 1,6 Milliarden Euro Investitionen von Infineon, der größten dieser Art in Europa setzt Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria ein strategisches Statement sowohl für den Standort Kärnten als auch für Europa. Der Standortausbau in Villach bringt 400 neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze. Eine zentrale Vision von Herlitschka ist, dass Kärnten in den kommenden zehn Jahren zum führenden Bildungsland mit 30.000 Studierenden im technischen Bereich wird.

Zinsen bleiben niedrig

Erfreuliche Zahlen für Kärnten lieferte Peter Brezinschek von Raiffeisen Research: „Kärnten hat in Sachen Forschung und Entwicklung einen großen Schritt nach vorne gemacht und liegt österreichweit auf Platz drei,“ so Peter Brezinschek. In der Eurozone wird die Konjunktur abschwächen und Brezinschek geht deshalb von einem Wachstum von 1 bis 1,5 Prozent aus. Von dieser Entwicklung profitieren investitionsfreudige Betriebe, weil bis Ende 2020 mit keiner Zinserhöhung zu rechnen ist.

Fachkräfte sind Schlüsselfaktor

Wie wichtig die Aus- und Weiterbildung für den Standort Kärnten ist, zeigte die Podiumsdiskussion mit Unternehmern und Wirtschaftsexperten aus den verschiedensten Branchen – von Yachtenaustatter Markus Mandler, Tourismusprofi Martin Waldner, Top Hotel Gartnerkofel über den Krankenhaus-Softwarespezialisten Johannes Eder, Humanomed IT Solutions bis hin zum Industriellen Timo Springer. Springer Maschinenfabrik. Die Unternehmer sehen einhellig den Bedarf in Fachkräfte zu investieren und eigene Ausbildungsschwerpunkte zu setzen. „Wir freuen uns, wenn wir die Ideen unserer Kärntner Unternehmer begleiten dürfen,“ bekräftigt Peter Gauper.

Gute Erkenntnis nahmen mit:

Peter Gauper, Vorstand Raiffeisen Landesbank Kärnten

Georg Messner, Vorstand Raiffeisen Landesbank Kärnten

Gert Spanz, Vorstand Raiffeisen Landesbank Kärnten

Robert Lutschounig, Aufsichtsrat Raiffeisen Landesbank Kärnten

Sabine Herlitschka, Infineon Austria

Peter Brezinschek, Raiffeisen Bank International

Martin Gruber, Landesrat

Markus Malle, Landesrat

Carmen Goby, Vizepräsidentin Wirtschaftskammer Kärnten

Markus Mandler, Tischlerei Mandler

Johannes Eder, Humanomed IT Solutions

Hans Schönegger, BABEG

Timo Springer, Springer Maschinenfabrik

Martin Waldner, Top Hotel Gartnerkofel

Susanna Mayerhofer, Kurzentrum Thermal-Heilbad Warmbad-Villach

Claudia Mischensky, Industriellenvereinigung Kärnten

Peter Messner, Unser Lagerhaus

Arthur Schifferl, Unser Lagerhaus

Nikolaus Riegler, Brauerei Hirt

Dieter Wagner, KRAUS Betriebsausstattung

Werner Stein, Notar

Johann Mößler, Kammer für Land- und Forstwirtschaft

Hannes Kuschnig, UNIQA

Foto: © Kärnten Raiffeisen Marketing