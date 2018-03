6. Feldkirchner Wirtschaftsfrühling – Ein modischer Einstieg in den heiß ersehnten Frühling

Wer die dunklen Farben nach dem Winter satt hat, für den gab es beim Wirtschaftsfrühling in Feldkirchen ein modisches Aufgebot mit vielen Farben.

Als Auftakt in den Frühling veranstaltete die Agentur Perfect & Frau in der Wirtschaft Feldkirchen den 6. Feldkirchner Wirtschaftsfrühling im Amthof in Feldkirchen. Dass die Wirtschaftsbetriebe in Feldkirchen einiges zu bieten haben, wurde mit einer fulminanten Show wieder einmal mehr als bewiesen. Das Organisationsduo Nadine Egger-Mikula, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Feldkirchen und Brigitte Truppe, Chefin der Agentur perfect freuten sich über einen ausverkauften Wirtschaftsfrühling im Amthof.

Vorgeführt von couragierten Kids, Models der Agentur perfect sowie UnternehmerInnen aus Feldkirchen, wurde die Mode von BENETTON, dem Modehaus NIMO und dem Lagerhaus Feldkirchen. Heiß her ging es beim Dessous-Durchgang der Firma Wildes kombiniert mit Schmuck der Goldschmiede Sommer. Erstmalig dabei waren auch Optik Pearle Feldkirchen und die Firma Gärtner, die am Catwalk die neuesten Schuhmodelle der Firma Woody präsentierte.

Für die richtigen Frisuren der Models sorgte Claudia Weiss, Inhaberin des Salons C-Style. Für Highlights auf der Bühne sorgte die Tanztruppe der Kids von der Tanzschule Uli Adler – Wiegele und das Live Brautstyling von Frisörmeisterin Bernadette Haag vom Studio B06.

Gemeinsam mit der Agentur perfect wurde mit allen Models eine tolle Präsentation einstudiert. Am Catwalk gesehen wurde auch Tanzschulexpertin Uli Adler-Wiegele sowie Nadine Egger- Mikula, Bezirksinnungsmeisterin der Frisöre und Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Feldkirchen sowie Austria`s next Top Model Teilnehmerin 2017 Sanda Gutic. Für lachende Gesichter sorgte eine Einlage von den beiden bekannten Akteuren Peter Michael Kowal & Verena Kraschl, vom Faschingsklub Feldkirchen. Im Anschluss an die Modenschau fand eine große Verlosung auf der Bühne statt, bei der es wertvolle Preise zu gewinnen gab. Der bekannte DJ Tom Truppe sorgte für eine super Stimmung bei der Aftershowparty im Amthof.

Zu sehen gab es auch die neuesten Autotrends von Auto Drive Retzer und die neuesten Fahrräder vom 2Rad & Fahrzeuge Center Feldkirchen von Mario Mehsner. Moderatorin & Agenturchefin Brigitte Truppe führte schwungvoll durch den Abend.

Gesehen wurden beim Feldkirchner Wirtschaftsfrühling unter anderem: Bürgermeister Martin Treffner, ORF Moderator Johannes Orasche, Tanzschulbesitzerin Uli Adler-Wiegele, Autoexperte Gernot Retzer, Stadtrat Herwig Röttl mit Gattin Lissy, die Chefs der Goldschmiede Sommer Elisabeth & Christian Sommer, die Gastronominnen Christine Berger & Elfriede Nindler, die Unternehmerinnen Sonja & Ulli Gärtner, Werbeexperte Thomas Müller, Benetton-Inhaberin Andrea Praster, Druckexperte Reinhard Bürger mit Gattin Hanni, Unternehmer Heinz Breschan u.v.m

Foto:© Agentur perfect