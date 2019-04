7. Feldkirchner Wirtschaftsfrühling – Ein modischer Einstieg in den heiß ersehnten Frühling

Als traditionellen Auftakt in den Frühling veranstaltete die Agentur Perfect & Frau in der Wirtschaft Feldkirchen den 7. Feldkirchner Wirtschaftsfrühling im Amthof in Feldkirchen. Dass die Wirtschaftsbetriebe in und rund Feldkirchen einiges zu bieten haben, wurde mit einer fulminanten Show wieder einmal mehr als bewiesen.

Organisatorin Brigitte Truppe, Inhaberin der Agentur Perfect und FiW Bezirksvorsitzende Nadine Egger-Mikula freuten sich über einen ausverkauften Wirtschaftsfrühling im Amthof.

Vorgeführt von couragierten Kids, Models der Agentur Perfect sowie Models der Tanzakademie Uli Adler-Wiegele, wurde die Mode von Andrea Praster von BENETTON & Bea de Bood von ETWAS Anders sowie individuelle Häckelmodelle von Patrizia Martinschitz. Die neuesten Schuhtrends präsentierte Hannes Hillebrand vom Schuhhaus Hillebrand. Das Kärntner Label bERGAFFE stelle die signature Kollektion vor. Design & Entwicklung von Lukas Bürger & David Dietrich. Heiß her ging es beim Bikini-Durchgang der Firma Bel Donna aus Klagenfurt. Die neuesten Brillentrends gab es von Optik Pearle Feldkirchen von Brillenexperte Gerald Lassnig zu sehen. Erstmalig dabei war auch die Alpe Adria Manufaktur Strohmaier aus dem Gurktal, Trachtenexperte Max Strohmaier präsentierte die neusten Trachten- und Brauttrends 2019.

Für die richtigen Frisuren der Models sorgte Ruth Steinwender, Inhaberin des gleichnamigen Frisörsalons in Feldkirchen.

Das musikalische Highlights auf der Bühne war Gesangstalent Julia Wastian, bekannt von ihrer Teilnahme bei „TheVoice Kids“ von Sat 1. 2017 war Julia Teil der deutschen Castingshow The Voice Kids, mit Songs wie Rise Up von Andra Day und Bohemian Rhapsody von Queen, im Team von Nena ( 99 Luftballons ) und ihrer Tochter Larissa Kerner Sie schaffte es unter die besten 45 aus ca.. 20000 Bewerbern aus Deutschland, Österreich, Schweiz und der USA. Beide Fernsehauftritte wurden auf Youtube hochgeladen und zählen mittlerweile schon über 10 Millionen Klicks.

Im Anschluss an die Modenschau fand eine große Verlosung mit vertvollen Sachpreisen auf der Bühne statt. Der bekannte DJ Tom Truppe alias DJ Tomz sorgte für die perfekte Stimmung bei der Aftershowparty im Amthof. Zu sehen gab es auch die neuesten Autotrends von Gernot Retzer, Auto Drive Retzer und die neuesten Biketrends von Eric Preiml, Radwerker Store. Moderatorin & Agenturchefin Brigitte Truppe führte durch den Abend.

Gesehen wurden beim Feldkirchner Wirtschaftsfrühling unter anderem: Bürgermeister Martin Treffner, WKO-Vizepräsidentin Carmen Goby, Apotheker Thomas Erhart, Designerin Gina Drewes, El-Media Chefin Karin Ellersdorfer, FIW- Landesgeschäftsführerin Tanja Telesklav, ORF Moderator Johannes Orasche, Tanzschulbesitzerin Uli Adler-Wiegele, die Unternehmer Armin Buttazoni & Lukas Bürger, Huberta Werkl-Fritz & Juliane Weißegger, Rechtsanwältin Margarita Obergantschnig, Autoexperte Gernot Retzer, die Gastronominnen Silke Saringer & Renate Nudelbacher, Trachtenexperte Max Strohmaier, Benetton-Inhaberin Andrea Praster, Druckexperte Reinhard Bürger mit Gattin Hanni, Unternehmer Heinz Breschan u.v.m.