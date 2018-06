8. Abschluss-Gala der ‘School of Dance’ im Casino Velden

Die Andy & Kelly School of Dance und die Dance Connection Villach begeisterten einmal mehr mit einer professionellen Show mit ausgereifter Bühnentechnik. Abwechslung boten die Kids Fashion Walks von der Alpe Adria Manufaktur Strohmaier und dem Kinder- und Jugend Label Name It.

“Unsere TänzerInnen waren begeistert, dass sie Models spielen durften. Die Show ist wieder super angekommen und was uns besonders freut ist, dass Paartanz für Kinder jedes Jahr wächst”, zeigen sich die Dancingstars sehr zufrieden. Nach der Sommerpause startet die neue Saison in Villach im VH Völkendorf am 19. September 14h und in St.Veit mit kostenlosen Schnupper-Wochen ab 10. September. Weitere Infos erhalten sie durchgehend unter 0676 9054 007 oder www.schoolofdance.at.

Foto: © Marta Gillner Photography