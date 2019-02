Senior Vice President Stora Enso

„Mit fortschreitender Abwanderung der Bevölkerung in urbane Gebiete wird es immer wichtiger, die ländlichen Regionen Österreichs zu stärken und für Arbeit­nehmer attraktiv zu machen. Mit dem Standort in Bad St. Leonhard im Lavanttal, an dem 284 Mitarbeiter beschäftigt sind, leistet Stora Enso einen bedeutenden Beitrag dazu. Maßgeblich sind dafür ein wertschätzendes, kollegiales Arbeitsklima und die berufliche und persönliche Weiterentwicklung jedes Mitarbeiters.“