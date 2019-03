„Neige deines Herzens Ohr (Hl. Benedikt)“ – ist die 1500 Jahre alte Aufforderung zur Achtsamkeit.

Am Menschen und seiner Würde aus­gerichtet, entwickelt sich ein Wirtschaften und Leben in einer Gemeinschaft (Benediktiner), die in der Lage war, damit das heutige Europa mitzubauen. Achtsamkeit, gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit zählen zum spirituellen Repertoire, das unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Kultur und unsere Politik am konkreten Menschen ausrichtet.“