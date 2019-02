„Die Kärntnermilch hat den Einklang mit der Natur zur Maxime ihres Schaffens erklärt.”

“Die gesamte Arbeit, Forschung und Entwicklung der Kärntnermilch basiert auf den 4 Grundpfeilern: Frische, Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität. Unser oberstes Ziel ist es, den wertvollen Rohstoff Milch in höchster Qualität zum Kunden zu bringen und gleichzeitig durch umwelt- und resso29urcenbewusstes Handeln für eine lebenswerte Zukunft zu sorgen. Mit der nachhaltigen flächendeckenden Bewirtschaftung unserer Naturlandschaft nehmen unsere Bäuerinnen und Bauern den größten Einfluss auf eine positive Biodiversität in Kärnten und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft, für einen funktionieren den Tourismus und ein funktionierendes Kulturleben am Land.“