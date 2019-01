Die Aufgabe eines Lebensmittelproduzenten ist es, positiv auf den Konsument einzuwirken.

Wir haben eine enorme gesellschaftliche Verantwortung. Gegenüber den Lieferanten und auch unseren Kunden. Unser Kunde will Transparenz und sich über die Produkte informieren. Wir von der Kärntnermilch müssen das Wissen vermitteln – so können wir Vertrauen schaffen. Wir müssen alle zusammenhelfen, nachhaltig zu denken. Wenn wir nicht auf das schauen, was wir haben, können wir es irgendwann nicht mehr reparieren oder rückgängig machen.

Foto: © Martin Steinthaler