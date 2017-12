In der Gartenwelt Kropfitsch in Klagenfurt fand dieser Tage das Advent-SET statt. Mit rund 30 Damen die aus ganz Kärnten zusammen gekommen sind, hat man sich beim „Sprechen-Essen-Trinken“ auf den Advent eingestimmt. Im Mittelpunkt stand die New School of Rock, die sich musikalisch mit Gesangsschülerin Mel May Linda präsentierte. Nationalratsabgeordnete Sandra Wassermann lud die Ladys zum gemeinsamen Austausch bei Maroni und Glühwein ein.