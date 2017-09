Die Wahl der richtigen Matratze ist ausschlaggebend für einen gesunden und angenehmen Schlaf und steigert die Lebensqualität. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, was eine gute Matratze ausmacht, denn Komfort ist eine Frage der persönlichen Neigungen. Daher empfiehlt Erwin Taurer möglichst lange eine Matratze zu testen, bevor man sie kauft. Denn 1/3 unseres Lebens schlafen wir und dies sollte eine gut durchdachte Investition sein, die sich für den Kunden lohnt. Das 1901 gegründete Unternehmen VISPRING brachte als erster Bettenhersteller eine Taschenfederkernmatratze mit einzelnen eingetauschten Sprungfedern auf den Markt. Damit wurden eine Qualität und eine Federkraft erzielt, die es vorher nicht gab. Bereits 1914 waren die Betten von VISPRING so begehrt, dass man sie in den Luxushotels von London vorfand.

Zur offiziellen Neueröffnung des neuen Showrooms in der Koschatstraße in Klagenfurt am Wörthersee hat sich die Familie Taurer ein besonderes Event einfallen lassen. Der renommierte Schlafforscher Dr. Neil Stanley, der extra aus England anreiste, wurde zu einem Vortrag über „Gesunden Schlaf“ eingeladen. Dr. Dagmar Arco, spezialisiert auf natürliche und individuelle Ästhetik, sprach über die Möglichkeiten natürlicher Schönheit und wie ein geruhsamer Schlaf dazu beitragen kann. Eine Vorführung der hohen Handwerkskunst der Matratzen Fertigung durch Andy Trollop von VISPRING England, brachte den Gästen die hochwertige Qualität und gelebte Handwerkskunst der Marke VISPRING näher. Denn die Matratzen werden bei VISPRING nicht einfach genäht, sie werden handgenäht von wahren Kunsthandwerkern, die jahrelange Erfahrung darin haben. Und Plymouth Gin von der ältesten Gin Distilliery Englands wurde im Showroom verkostet.

Bei Möbel Taurer werden nicht nur qualitativ hochwertige Produkte der britischen Luxusbettenmanufaktur VISPRING präsentiert, sondern man bietet den Kunden auch eine individuelle Beratung, wenn es um die Wahl des richtigen Bettes geht. Das ganze Jahr über spürt das Team von Möbel Taurer neue Trends auf der Welt auf, um sie in seine erstklassige und umfangreiche Auswahl an Möbel- und Deko Kollektionen einfließen zu lassen.

„Jetzt können unsere Kunden und Kundinnen den Ausstellungsraum barrierefrei besuchen und aus dem reichen Angebot aus verschiedensten Designmöbeln und Accessoires für alle Wohnbereiche wählen“, freut sich Unternehmerin Martina Taurer. Und wirklich findet man nun auf einer Ebene im Showroom Taurer zeitlose moderne Designermöbel für die Bereiche Arbeiten, Wohnen, Essen und Schlafen bis hin zum kleinsten Deko-Accessoire für eine inspirierende Wohnumgebung.

Neueröffnung des Möbelhauses Taurer in Klagenfurt

Das Klagenfurter Vorzeigeunternehmen Taurer wurde 1990 als Büromöbelhandel gegründet und hat sich seither als Büro-Objekt- und Wohnausstatter in Kärnten, der Steiermark, Osttirol und Slowenien etabliert. Das Familienunternehmen bietet nicht nur eine breit gefächerte Auswahl an exklusiven Möbelstücken und dekorativen Objekten, sondern überzeugt mit handwerklicher Qualität und umfangreichem Service.