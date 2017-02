Mit „Green Bike“-Touren, Anreisemöglichkeiten per Bahn und der Verwendung von Papier aus nachhaltiger Erzeugung setzt die Radplattform Alps 2 Adria im Jahr 2017 gleich mehrere Zeichen zum „Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung„.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat im November 2015 das Jahr 2017 zum „International Year of Sustainable Tourism for Development“, also „Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung“, erklärt. Das Radreisen an sich ist eine „grüne“ Form des Urlaubens – umweltfreundlich und somit auch nachhaltig. Die Radplattform Alps 2 Adria geht aber einen Schritt weiter und hat ab der Saison 2017 ausgewiesene „Green Bike“-Touren im Programm. Zum Ausgangspunkt dieser Tour haben Urlauber die Möglichkeit, mit der Bahn anzureisen, inkl. Fahrradmitnahme. Auch nach Abschluss der Radreise geht es mit der Bahn bequem und CO2-frei wieder nach Hause.

Das Angebot von Alps 2 Adria macht den Alpe-Adria-Raum als eine gemeinsame Raderlebnisdestination erlebbar. Teile von Südtirol, Osttirol, Kärnten, Slowenien, Istrien, Friaul und Teile des Veneto werden Radbegeisterten unter einer Dachmarke präsentiert und die Einzigartigkeiten dieser Regionen in nur einem Produkt zusammengefasst. Alps 2 Adria richtet sich an Menschen, die mit Genuss Rad fahren, Land und Leute kennen lernen möchten, kulturinteressiert sind und sich an regionaler Kulinarik erfreuen.

