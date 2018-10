Olympiasiegerin Anna Gasser fliegt auf Jacques Lemans

Top-Snowboarderin Anna Gasser ist neues Werbegesicht von Jacques Lemans. Neben Oscar-Preisträger Kevin Costner und Star-Pianistin Khatia Buniatishvili wird Anna Gasser künftig ebenfalls Repräsentantin der internationalen Uhrenmarke aus Österreich sein.

„Der Stil spielt nicht nur in meiner Sportart eine wichtige Rolle, auch privat ist mir dieser wichtig. Dazu gehören auch schöne Uhren. Jacques Lemans ist mir natürlich schon lange ein Begriff und ich mag diese Uhren sehr.“, erzählt die Spitzensportlerin.

Anna Gassers Erfolgsweg ist wahrlich sagenhaft. Als ihr im Jahre 2013, als erste Snowboarderin überhaupt, ein „Cab Double Cork 900“ (doppelter Rückwärtssalto mit halber Drehung) gelang, war klar, dass mit dieser jungen und scheinbar furchtlosen Sportlerin künftig massiv zu rechnen sein wird. Seitdem folgte Sieg auf Sieg bis hin zum bisherigen, sensationellen Höhepunkt, dem Olympiasieg in Pyeonchang 2018. Auch abseits der Pisten macht Anna Gasser eine ausgezeichnete Figur. Sie verzaubert besonders mit ihrer Ausstrahlung und ihrer sympathischen Art. Kein Wunder daher, dass sie auch in den Sozialen Medien ein wahrer Star ist.

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Anna Gasser. Mit ihrer zielstrebigen und sehr erfrischenden Art hat sie uns sofort begeistert. Sie ist ein großes Vorbild.“, so Alfred Riedl, geschäftsführender Gesellschafter und Inhaber von Jacques Lemans.

Jacques Lemans, die internationale Uhrenmarke aus Österreich, begeistert seit über 40 Jahren Uhrenliebhaber in mehr als 120 Ländern. Schönheit, Eleganz, Präzision und ein attraktiver Preis sind untrennbar mit diesen Uhren verbunden. Die aktuelle Kollektion umfasst rund 600 Modelle in den Stilrichtungen Klassik, Sport, High-Tech Keramik und Automatik. Jeden Tag nehmen sich Millionen zufriedener Fans auf der ganzen Welt die Zeit von einer Jacques Lemans Uhr und freuen sich über das schöne Accessoire am Handgelenk.

Fotos: © Jacques Lemans