Die Firma ARTEC blickt auf eine über hundertjährige Familientradition zurück. Vor 125 Jahren wanderte Franz Fleischmann von Deutschland nach Kärnten aus und gründete hier sein Dachdeckungsunternehmen. Heuer wurden gleich vier Jubiläen gefeiert.

Es gratulierten Weggefährten, Kooperationspartner und persönliche Freunde den beiden Geschäftsführern der ARTEC Dach GmbH Andreas Petschnig und Albert Fleischmann zu 125 Jahre Familientradition, 100 Jahre Patentanmeldung, zum 50. Geburtstag von Andreas Petschnig und seiner 25-jährigen Selbstständigkeit.

Wie stark verwurzelt das Unternehmen und die beiden Geschäftsführer in Kärnten und in der Branche sind, zeigte sich an der Gästeliste. Neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Industrie, waren viele Wegbegleiter und Freunde gekommen, um gemeinsam mit den beiden erfolgreichen Unternehmern zu feiern. „Obwohl man so ein Vierfachjubiläum sicher nur einmal feiert, haben wir es bewusst überschaubar gehalten. Mit jedem unserer Gäste verbindet uns etwas Persönliches – so sind viele unserer Geschäftspartner über die Jahre hinweg auch Freunde geworden. Ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man nur dann wirklich dauerhaft erfolgreich sein kann, wenn man sein Unternehmen auf Werten wie Handschlagqualität, Offenheit und Ehrlichkeit aufbaut. Den schnellen Erfolg kann man in reinen Zahlen messen, den dauerhaften an jenen Menschen, die einen privat und beruflich über die Jahre hindurch begleiten. Dafür bin ich dankbar und dafür möchte ich mich bei meiner Frau, meiner Tochter, meinem Cousin und allen Freunden und Wegbegleitern herzlich bedanken“, so Andreas Petschnig.

Fotocredit: Gernot Gleiss