Im Vitalgarten Lendorf von Bettina Binder kann man übers Jahr gartenfrisch einkaufen. Zur Weihnachtssaison hat sie sich nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ab Samstag, den 18. November begeistert sie mit dem „Teddy’s Weihnachtsland“, einer Advents-Verkaufsausstellung, inmitten von kleinen und großen Teddybären.

Jeder liebt Teddybären! Kindheitserinnerungen werden bei vielen geweckt und lösen Herzenswärme aus. Nach Themen wie einem „eisig-silbrigen Winter-Wonderland“ in den vergangenen Jahren, entdeckte die bald dreifache Mutter Bettina Binder bei ihren Gästen, wie herzlich Teddybären von Kunden wahrgenommen werden. So entstand die Idee zur Advents-Verkaufsausstellung unter dem Motto „Teddy’s Weihnachtsland“. Beim Betreten der Advents-Verkaufsausstellung in Lendorf taucht man regelrecht in eine Welt von Teddybären. Umgeben von kleinsten bis überlebensgroßen Bären werden Besucher wie von Zauberhand in eine wohlige Stimmung versetzt. „Teddybären lösen etwas aus bei uns Menschen!“ ist Bettina Binder überzeugt und freut sich, für gute Stimmung in der Weihnachtszeit zu sorgen.

Kinderbärenbäckerei

Als besonderes Highlight für die kleinsten Besucher gibt es bei der Auftaktveranstaltung am 18. November vor Ort auch eine Lebkuchen-Bärenbäckerei, in der Kinder Kekse backen, naschen und mitnehmen können. Und ein Bio-Honig-Produzent verkostet nicht nur seine Kärntner Spezialität, sondern bastelt mit den Kindern auch die beliebten Honigwachskerzen.

Bettina Binder führt den Vitalgarten seit 2001 in 3. Generation. In der Vorweihnachtszeit verzaubert sie Groß und Klein mit ihrem „Teddy’s Weihnachtsland“, wo man Werkstücke wie kreative Adventskränze und Adventsfloristik aus ihrer Hand erwerben kann. Zudem bietet sie Bastelfans eine große Auswahl an Bastelmaterialien wie Kerzen, Bänder, Dekomaterial in vielen Farben zum Verkauf.

Der Vitalgarten – Gärtnerei und Hofladen Binder

Viele Produkte stammen aus der eigenen Gärtnerei und kontrolliertem Anbau ohne Zugabe von Geschmacksverstärkern. Produkte, die nicht selbst produziert werden, erhält Familie Binder von ausgewählten Gärtnern und Bauern. Vom Eingelegten, bei dem Selbstproduziertes veredelt wird, Gemüse über den Hofladen mit Nudeln, Gurktaler Luftgeselchtem, frischen Eiern, schmackhaften Ölen und Essigsorten ist im Direktverkauf für jeden ein Schmankerl dabei. Ganz besonders sticht die Vitaminbox als begehbarer Kühlraum hervor. Zeit zum Ausruhen bietet die Gassenbank als gemütlicher Fleck inmitten des Einkaufstrubels zum Ratschen und Verweilen. Und mit einer großen Kinderecke begeistert sie auch Eltern!

Ausstellung und Verkauf täglich während den Öffnungszeiten. Sonder-Öffnungszeiten November: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr.