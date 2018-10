BAUSTART – “PANORAMAPERLE – Reifnitz am Wörthersee”

es ist endlich soweit:

In der “Kalenderwoche 42” um den 15.10.2018 erfolgt der Baustart zu unserem tollen Wohnprojekt “Panoramaperle” in Reifnitz am schönen Wörthersee.

Der Vorverkauf lief sehr erfolgreich und somit können wir aufgrund des kurz bevorstehenden Baustarts, die Fertigstellung für das Frühjahr 2020 festlegen.

Sichern Sie sich noch bis zum 15.10.2018 “IHREN” Frühbucherbonus und werden Sie auch Eigentümer in einer qualitativ hochwertigen Wohnanlage mit “Panoramablick” in Ruhelage.

Hier finden Sie den Verkaufsfolder, die Bau-& Ausstattungsbeschreibung welche mit der Baufirma “PORR” abgestimmt wurde, sowie natürlich die Preisliste.

Auf der Projekt-Homepage “www.panoramaperle.at“ finden Sie sämtliche Informationen zum Projekt auch “ONLINE”, sowie den aktuellen Verkaufsstand der einzelnen Wohnungen.

Für eine unverbindliche Besichtigung des zu bebauenden Grundstückes sowie einem Beratungsgespräches nehmen wir uns gerne Zeit. Senden Sie uns einfach einen Terminvorschlag. Nach kurzer Prüfung erhalten Sie von uns umgehend eine Rückmeldung.

Wir freuen mich über Ihr “Feedback” via Email oder Telefon.

Foto: © IMMOREAL Kärnten