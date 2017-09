Neben kostenloser Rechtsberatung zu Themen wie Immobilien, Steuern, Vorsorge und dem neuen Erbrecht gibt es bei den Beratungstagen der Kärntner Notare auch einen Grundbuchauszug gratis.

Schon in den vergangenen Jahren nahmen hunderte Personen das Angebot der Kärntner Notare in Anspruch. Am 23. September, in Klagenfurt am Alten Platz, und am 7. Oktober, in Villach am Hauptplatz, jeweils von 9 bis 11 Uhr, bieten die Kärntner Notare wieder eine kostenlose Rechtsberatung an.

„Wir möchten auch außerhalb der Notariate unbürokratisch und persönlich informieren“, so der Präsident der Kärntner Notariatskammer, Dr. Erfried Bäck.

KÄRNTNER NOTARE ON TOUR:

Kostenlose Rechtsberatung und gratis Grundbuchauszug.

Samstag, 23. September, 9 bis 11 Uhr, Klagenfurt am Alten Platz

Samstag, 7. Oktober, 9 bis 11 Uhr, Villach am Hauptplatz

Infos unter www.ktn-notare.at oder Tel. (0463) 51 27 97

Fotocredit: Foto Horst