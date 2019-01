Beste Ausbildung in der KFZ-Technik

Die Firma Wiegele Trucks in Villach gilt als Profi auf dem Gebiet Fahrzeughandel und Reparatur.

Seit 1973 ist die Firma Wiegele Trucks als Vertragshändler von Scania tätig – allein in Österreich gibt es 16 Servicebetriebe mit über 400 Mitarbeitern, einer davon Vertragshändler Wiegele Trucks GmbH & Co KG in Villach. Scania gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Transportlösungen. Zu den Produkten zählen nicht nur LKW, sondern auch Busse sowie Industrie- und Marinemotoren.

Scania zählt zu den erfolgreichsten Unternehmen der Branche. Was bedeutet das für Lehrlinge? Sichere Arbeitsplätze und beste Zukunftsperspektiven! Nach der Lehre stehen Lehrlingen bei Scania alle Türen offen – vom Techniker bis zum Verkaufsberater ist alles möglich.

Du bist technisch interessiert und handwerklich geschickt?

Dann melde dich zum Schnuppern an!

Foto: © Scania