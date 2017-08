Die BKS Bank investiert 13 Millionen Euro in ein Bauprojekt in der Klagenfurter Innenstadt und eröffnet bald die dritte Filiale in Kroatien.

„In mehrfacher Hinsicht erfreulich“, fasst BKS Bank-Vorsitzende Herta Stockbauer das erste Halbjahr der börsennotierten Bank zusammen. Ende Mai gewann die BKS als erste Bank den Staatspreis für Unternehmensqualität in der Kategorie Großbetriebe und noch am gleichen Abend wurde der BKS Bank beim Recommender Award eine sehr gute Kundenorientierung bescheinigt. Ein weiteres Highlight war die erneute Aufnahme der BKS-Bank-Aktie in den Nachhaltigkeitsindex VÖNIX an der Wiener Börse Ende Juni.

Periodenüberschuss wächst

„Unseren Wachstumskurs aus dem ersten Quartal haben wir fortgesetzt“, erklärt Herta Stockbauer. Die BKS Bank erzielt zum Halbjahr einen Konzernperiodenüberschuss von 33,1 Millionen Euro. Dies sind um 8,4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. „In Zeiten wie diesen, wo der Bankensektor durch Tiefstzinsen, die vielfältigen Veränderungen durch die Digitalisierung und die zunehmende Regulierung stark gefordert ist, sind wir sehr stolz, so ein Wachstum erzielen zu können. Wir sehen, dass unsere Kunden eine exzellente Beratungsleistung und ein modernes, digitales Angebot sehr schätzen“, so Stockbauer.

13 Millionen Investition in Klagenfurt

Ein Geschäftsfeld, das für die BKS Bank an Bedeutung gewinnt, sind Immobilien. In nächster Zeit investiert die BKS Bank 13 Millionen Euro in ein Bauprojekt in unmittelbarer Nähe zur Konzernzentrale am St. Veiter Ring in Klagenfurt. Die Bauausführung wird vorrangig durch heimische Professionisten nach Plänen von Architekt Christian Halm erfolgen. Das Bauprojekt ist auf zwei Jahre ausgelegt und wird von der Tochter BKS-Immobilienservice GmbH gemanagt.

Ditte Filiale in Kroatien

„Am 9. Oktober eröffnen wir unsere dritte Filiale in Kroatien und zwar in Split“, so Stockbauer. Kroatien ist eine der wichtigsten Auslandsmärkte für die BKS Bank. Trug die Direktion Kroatien doch 1,3 Millionen Euro zum Periodenüberschuss bei. Auch die Primäreinlagen von 96,4 Millionen Euro befinden sich auf einem zufriedenstellend hohen Niveau. „Wir freuen uns, dass die wiedererstarkte Konjunktur und die gute Tourismussaison die Nachfrage nach Bankprodukten steigen lassen“, zeigt sich Stockbauer erfreut.

Fotocredit: Gernot Gleiss