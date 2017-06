Bei der Verleihung des Staatspreises Unternehmensqualität ging der Sieg in der Kategorie Großunternehmen an die BKS Bank.

„Wir sind unglaublich stolz auf den Sieg in der Kategorie Großunternehmen. Für uns ist dies eine Auszeichnung, die den Mitarbeitern gehört. Zudem ist sie eine öffentliche Anerkennung für unsere jahrelangen Bemühungen um exzellente Arbeit in allen Unternehmensbereichen“, erklärt BKS Bank-Vorstandsdirektor Dieter Kraßnitzer, der die BKS Bank bei der Gala zur Staatspreisverleihung vertrat und die Auszeichnungs-Urkunde entgegennahm. Gleichzeitig gratulierte Kraßnitzer auch Staatspreisgewinner VBV Vorsorgekasse AG herzlich zur Auszeichnung. Mit dem WIFI Kärnten, das in der Kategorie Non-Profit-Organisationen siegte, gingen gleich zwei Auszeichnungen nach Kärnten. Die BKS Bank bewarb sich Ende 2016 zum zweiten Mal um den Staatspreis Unternehmensqualität. Das zweistufige Bewerbungsverfahren umfasst eine Selbstbeschreibung der Organisation und ein zweitägiges Assessment durch Assessoren der Quality Austria. Das Assessorenteam bewertet auf Basis des EFQM Excellence Modells1 die Güte der Unternehmensqualität. Im Fokus stehen dabei die Kunden- und Mitarbeiterorientierung, die Unternehmensstrategie, das Thema Führung und auch eine positive Entwicklung der Schlüsselkennzahlen des Unternehmens. Die BKS Bank erzielte die international anerkannte Auszeichnung „EFQM – recognised for excellence 5 Star“. Zudem wurde die Bank in die Liste der „Exzellenten Unternehmen Österreichs 2017″ aufgenommen.

Hohe Unternehmensqualität fördert Kundenzufriedenheit

„Exzellenter Service und bestmögliche Beratung der Kunden sind die Säulen hoher Unternehmensqualität. Zudem sinkt die Anzahl der Fehler und es steigt die Kundenzufriedenheit“, erklärt Kraßnitzer einige der Motive, warum die BKS Bank so intensiv an ihrer Qualität arbeitet. „Der Feedback-Report zur Staatspreiseinreichung hilft uns, uns weiter zu verbessern. So hat unser Qualitätsmanagement-Team in den vergangenen zwei Jahren seit der Ersteinreichung 15 zum Teil umfangreiche Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung abgeschlossen.“

Fotocredit: Anna Rauchenberger