Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer lud Kunden und Partner zum traditionellen Neujahrsempfang in die Direktion Wien-Niederösterreich-Burgenland.

„Starke und verlässliche Partner sind die Basis unserer 95-jährigen Erfolgsgeschichte. Wir möchten uns dafür heute Abend bei Ihnen recht herzlich bedanken“, so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, die den Neujahrsempfang am Mittwoch dieser Woche feierlich eröffnete. Gemeinsam mit den Leitern der Direktion Wien-Niederösterreich-Burgenland, Anton Seebacher, Martin Gratzer und Diethmar Wölle, begrüßte sie zahlreiche Kunden und Partner in der BKS Bank in der Renngasse im Ersten Wiener Gemeindebezirk. Jazzpianist und Weltmusiker Karen Asatrian und sein Sohn spielten sich in die Herzen der Zuhörer. Das Weingut Nittnaus aus Gols im Burgenland präsentierte eine Auswahl seiner Weine.

Mit persönlicher Beratung und digitalen Lösungen in die Zukunft

Herta Stockbauer nutzte die Gelegenheit, um das alte Jahr kurz Revue passieren zu lassen. „Wir konnten zum Ende des 3. Quartals ein respektables Ergebnis präsentieren. Mit einer Bilanzsumme von 7,3 Mrd. EUR und dem drittbesten Periodenüberschuss der Unternehmensgeschichte blicken wir positiv in die Zukunft“, erklärt Stockbauer. Und während andere über Filialschließungen nachdenken, ist für die BKS Bank klar:

„Eine zeitgemäße Kombination aus digitalem Service und persönlicher Beratung ist der richtige Weg in die Zukunft. Wir bauen neben unserem Online-Angebot auch weiterhin unser Filialnetz aus. Am 23. Jänner eröffnen wir unsere 62. Filiale in der Wagramer Straße in Wien“, so Stockbauer.

Qualität ist das was zählt

Die BKS Bank bleibt somit ganz nah an ihren Kunden. Dass sie damit richtig liegt, bestätigen die vielen Auszeichnungen im letzten Jahr:

Filialbank mit der österreichweit besten Anlageberatung, ausgezeichnet durch die ÖGVS und das Magazin trend,

Hervorragende Kundenorientierung, bescheinigt durch Recommender,

österreichweiter Testsieger bei Immobilienfinanzierung, bei einer ÖGVS-Studie in Kooperation mit dem Magazin trend,

Aufnahme der BKS Bank-Aktie in den Vönix, den Nachhaltigkeitsindex der Wiener Börse.

Zu den zahlreichen Gästen zählten unter anderem: Walter Oblin, Finanzvorstand der Post AG, Kommerzialrat Kurt Fournier von Immoclean, Gehard Glinzerer – Geschäftsführer von Herz- Amaturen GmbH, Dr. Stefan Ottrubay – Generaldirektor Esterházy Betriebe GmbH, Ernst Polsterer-Kattus von der Johann Kattus GmbH, Wolfgang Tupy – Geschäftsführer der Kromberg und Schubert Austria GmbH & Co KG, Andrea Czernin von der Werkstatt Grinzing WGA ZT GmbH, Matthias Rant Geschäftsführer der Sustain Solutions GmbH.