BKS Bank-Filiale Karawankenweg feiert Jubiläum

Vor 30 Jahren wurde die Filiale im Karawankenweg 5 in Villach eröffnet. Die Erfolgsgeschichte der Filiale begann damals mit 120 Kunden. Heute betreut das Team stolze 2.400 Kunden.

„Als Regionalbank sind wir in Villach stark verwurzelt. Die Filiale hier in Auen wurde als fünfte Filiale im Stadtgebiet eröffnet und hat sich großartig entwickelt. Daher ist dieses Jubiläum für uns ein wichtiges Ereignis und wird heute gebührend gefeiert. Es freut mich daher sehr, dass so viele Kunden unserer Einladung gefolgt sind“, so Karl Mertel, Leiter der BKS Bank-Direktion Kärnten. Für beste Stimmung sorgten Viktor Huditz am Piano und Michael Marginter mit dem Saxophon.

Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner überbrachte ihre Glückwünsche. Zu den zahlreichen Gästen zählten unter anderem: Erika und Olaf Giese, Susanne und Rudolf Staudacher, Margit Niederleitner und Boris Dular, Klaus Tesch, Anita und Andreas Rauch, Walter Preiml vom K&P Küchen und Wohndesign, Christine Egger-Liebert und Jörg Egger.

Exzellentes Team mit hoher Beratungsqualität

„Eine Filiale ist nur so gut wie ihre Mitarbeiter. Daher möchte ich mich hiermit beim gesamten Team für ihren wertvollen Einsatz recht herzlich bedanken“, so Mertel. Geleitet wird die Filiale seit 23 Jahren von Kurt Walder, einem Vollprofi in allen Fragen rund ums Geld. „Ich bin seit vielen Jahren im Bankgeschäft und es macht mir nach wie vor große

Freude. Unsere Kunden schätzen unsere persönliche und individuelle Betreuung“, so Walder. Professionelle Unterstützung erhält er von Andrea Stattmann, Elisabeth Mente, Bettina Mörtl, Sandra Kleindienst und Thomas Geher.

Nachhaltige Regionalbank mit Österreichs bester Beratung bei Immobilienfinanzierungen

Die nachhaltige Regionalbank mit Sitz in Klagenfurt betreibt in Villach fünf Filialen und beschäftigt in Summe rund 1.100 Mitarbeiter. Kunden schätzen die hohe Beratungsqualität der BKS Bank, die von der Quality Austria als „Exzellentes Unternehmen“ geführt wird. Zudem wurde der Bank erst vor wenigen Wochen von der führenden Ratingagentur ISS-

oekom zum wiederholten Male der Prime-Status für ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten verliehen, wodurch sie in Sachen Nachhaltigkeit zu den besten der Welt zählt. Auch gibt es bei der BKS Bank die beste Beratung bei Immobilienfinanzierungen. In einem Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) und des Magazins trend ging sie als Testsieger hervor. www.bks.at

Foto: © Atelier Menzinger