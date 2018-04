BKS Bank erzielt Rekordergebnis von 68,0 Mio. EUR

Mit einem Konzernjahresüberschuss von 68,0 Mio. EUR (+47,3 %) erzielte

die BKS Bank das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Das

Neukreditgeschäft betrug beachtliche 1,5 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme

blieb konstant bei 7,58 Mrd. EUR.

„Die BKS Bank erzielte 2017 einen Konzernjahresüberschuss nach Steuern in Höhe

von 68,0 Mio. EUR — das ist das beste Ergebnis seit unserem Bestehen. Dieser

großartige Erfolg basiert auf mehreren Faktoren: Die gute Entwicklung auf den

Kapitalmärkten bescherte uns gute Provisionserträge und einen deutlichen

Ergebniszuwachs bei den finanziellen Vermögenswerten. Die gute Risikosituation

verringerte den Bedarf an Kreditrisikovorsorgen. Ferner fielen einmalige

Belastungen im Vorjahr in Form der Abschlagszahlung auf die Stabilitätsabgabe

nicht mehr an”, freut sich BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer über

das sehr gute Ergebnis.

Herta Stockbauer: „Wünsche mir steigende Zinsen“

Einziger Wermutstropfen ist die nach wie vor herausfordernde Zinssituation.

„Derzeit ist leider davon auszugehen, dass die Europäische Zentralbank die

Niedrigzinspolitik noch weiter verfolgen wird. Wir würden uns mittlerweile wieder

einen Anstieg der Zinsen wünschen“, erklärt Stockbauer. Die Zinserträge von

154,3 Mio. EUR lagen um 4,2 % unter dem Vorjahreswert. Der Zinsaufwand wurde

von 40,5 Mio. EUR auf 33,6 Mio. EUR gesenkt. Die Risikovorsorge wurde um 13,8

% auf 26,7 Mio. EUR reduziert. „Daher konnte ein Zinsüberschuss nach

Risikovorsorge von 94,0 Mio. EUR, der um 5,0 % über dem Vorjahreswert lag,

erzielt werden“, so Stockbauer.

Aktienmärkte beflügeln Provisionsüberschuss

Zufrieden zeigt sie sich mit der Entwicklung des Provisionsüberschusses: „Der

Provisionsüberschuss erhöhte sich von 48,8 Mio. EUR auf 49,9 Mio. EUR, ein

Anstieg von 2,2 %. Besonders erfreulich war, dass sich das Wertpapiergeschäft im

Jahresverlauf 2017 zunehmend verbesserte. Die gute Entwicklung der

Aktienmärkte beflügelte die Investitionslaune unserer Kunden und führte zu

höheren Wertpapierumsätzen. Vor allem in unseren Wachstumsregionen

Slowenien, Wien-Niederösterreich-Burgenland und Steiermark verzeichneten wir

einen starken Anstieg im Veranlagungsgeschäft“, erklärt die Vorstandsvorsitzende.

Verwaltungsaufwand bleibt stabil

2017 ist es der BKS Bank wieder gelungen, den Verwaltungsaufwand mit 107,8

Mio. EUR niedrig zu halten. Die Zunahme betrug lediglich 1,2 %. Der größte Anteil

im Verwaltungsaufwand entfällt auf den Personalaufwand, der mit 70,1 Mio. EUR

(+0,9 %) nur einen leichten Anstieg verzeichnete.

Gute Konjunktur belebt Kreditgeschäft

Der konjunkturelle Aufschwung wirkte sich sehr positiv auf die Investitionsfreude

der Unternehmer aus und auch auf der Privatkundenseite war ein Anstieg der

Kreditnachfrage zu verzeichnen. „Im Berichtjahr erzielten wir ein

Neugeschäftsvolumen von beachtlichen 1,5 Mrd. EUR“, berichtet Stockbauer.

Bereits rund 40 % davon wurden im Osten Österreichs, in Slowenien und Kroatien

erzielt. Viele Firmenkunden nutzten aber auch die gute Liquiditätslage für

vorzeitige Kreditrückführungen. Das Kreditvolumen stieg im Vergleich zum

Jahresultimo 2016 dennoch um erfreuliche 2,2 %. Die Kundenforderungen beliefen

sich zum 31. Dezember 2017 auf 5,45 Mrd. EUR.

Leasinggeschäft neu ausgerichtet

In den Kundenforderungen sind neben dem Kreditvolumen der BKS Bank AG auch

die Forderungen der Leasinggesellschaften des BKS Bank Konzerns enthalten. Die

Geschäfte verliefen im abgelaufenen Geschäftsjahr auch dort sehr positiv. „In der

österreichischen Leasinggesellschaft haben wir in den Geschäftsjahren 2016 und

2017 umfangreiche Maßnahmen zur Neuausrichtung, darunter den Ausbau des

Direktvertriebs, die Beschleunigung der Antrags- und Genehmigungsverfahren

sowie die Einführung einer neuen IT-Lösung zum Abschluss von Leasingverträgen

am Point of Sale, gesetzt. Wir freuen uns sehr, dass das Vorhaben geglückt ist und

die umgesetzten Maßnahmen bereits Erfolge zeigen: Das Leasingvolumen erhöhte

sich von 159,7 Mio. EUR auf 175,4 Mio. EUR, ein Zuwachs von erfreulichen 9,8 %“,

sagt die Vorstandsvorsitzende.

Primäreinlagen erzielen Höchststand

Bei den Primäreinlagen hat die BKS Bank den exzellenten Wert aus dem Jahr 2016

nochmals übertroffen. „Mit 5,67 Mrd. EUR erreichten wir einen neuen

Rekordstand, der Zuwachs betrug 1,8 %. Die Primäreinlagen stellen für uns die

wichtigste Refinanzierungsquelle dar“, so die Vorstandsvorsitzende. „Wir sehen

allerdings, dass klassische Sparprodukte wegen der Niedrigzinspolitik an

Attraktivität verlieren und das Kundeninteresse an Kapitalmarktprodukten steigt.“

Dies zeigt sich auch am gestiegenen Stand der betreuten Kundengelder (+3,1% auf

14,15 Mrd. EUR, davon 8,48 Mrd. EUR Depotvolumen).

Innovativ mit Social und Green Bond

Bei der Emission von Anlageprodukten zeigt die BKS Bank immer wieder

Innovationskraft. „2017 legten wir als erste Bank in Österreich einen Social Bond1

auf. Mit dem Emissionserlös finanzieren wir ein Kompetenzzentrum für Menschen

mit Demenzerkrankungen in Kärnten, der Spatenstich ist bereits erfolgt. Im Herbst

folgte die Emission eines Green Bonds. Mit dem Emissionserlös dieser Anleihe

finanzieren wir eine Kleinwasserkraftanlage der HASSLACHER Energie GmbH in

Spittal an der Drau“, erklärt Stockbauer.

Klassenbeste in Sachen Nachhaltigkeit

Der Social- und der Green Bond sind nur zwei von vielen im Jahr 2017

umgesetzten Nachhaltigkeitsaktivitäten der BKS Bank. „Nachhaltigkeit und

Qualität bilden das Fundament unserer Unternehmensstrategie, daher setzen wir

bereits seit vielen Jahren auf ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement.

Erfreulicherweise werden wir für unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten immer wieder

extern ausgezeichnet. Besonders stolz sind wir, dass wir Anfang 2018 erneut von

der oekom research AG für unsere CSR-Aktivitäten den Prime-Status verliehen

bekamen. Beim Rating konnten wir uns um eine Ratingstufe von C auf C+

verbessern. Die Ratingskala reicht von A+ bis D-. Die beste Bank in unserer

Ratingklasse ist mit B- bewertet. Damit zählen wir weltweit zu den besten Banken

in Sachen Nachhaltigkeit“, so Stockbauer.

Nominiert für Staatspreis Unternehmensqualität

Besonders stolz sind die Vorstandsmitglieder auch auf eine weitere Auszeichnung.

„Unser Qualitätsmanagementsystem orientiert sich am EFQM-Excellence-Modell.

In regelmäßigen Abständen lassen wir unsere Aktivitäten zur Steigerung der

Unternehmensqualität von der Quality Austria bewerten. Der Blick von außen

spornt uns an, uns ständig weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähig zu bleiben“,

sagt Kraßnitzer. Beim Bewerb um den Staatspreis Unternehmensqualität 2017

holte sich die BKS Bank den Sieg in der Kategorie Großunternehmen und war

damit erstmals für den Staatspreis Unternehmensqualität nominiert. Von der Jury wurde hervorgehoben, dass eine laufende Verbesserung und Steigerung des

Excellence-Niveaus in den vergangenen Jahren klar feststellbar war.

Digital auf Kurs

Die digitale Transformation ist in der BKS Bank voll im Laufen. „Wir haben dabei

nicht nur unsere Kundenanwendungen im Visier, sondern auch interne Prozesse

und die entsprechende Qualifizierung unserer Mitarbeiter“, berichtet Kraßnitzer.

2017 sind wesentliche Weichenstellungen zur Fertigstellung eines eigenen

Kundenportals für Firmenkunden erfolgt. Der Launch ist, ebenso wie jener einer

neuen Website, im Laufe des Jahres 2018 geplant. Die digitalen Services für

Privatkunden wurden durch erweiterte Funktionen für Bankomat- und Kreditkarte

und durch Online-Abschlussmöglichkeiten für Spar- und Bausparprodukte

erweitert. Zudem wurden neue Zahlfunktionen wie die mobile Geldbörse (ZOIN)

eingeführt. Vor rund einem Monat wurde unsere Business App auf den Markt

gebracht.

Guter Start ins Jahr 2018 mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer blickt optimistisch ins Geschäftsjahr 2018.

„Ein für uns besonders wichtiges strategisches Ziel haben wir bereits im März erreicht. Erfreulicherweise konnten wir unsere Kapitalerhöhung erfolgreich abschließen. Dies zeigt, dass solide, verantwortungsbewusst agierende Unternehmen auch heute an der Börse gefragt sind“, so Stockbauer. Die BKS Bank AG gab 3.303.300 neue Stamm-Stückaktien aus. Das Volumen an neuen Stamm-Stückaktien („Junge Aktien“) konnte vollständig am Markt platziert werden. Auf Basis des Ausgabepreises von 16,70 EUR pro Junger Aktie beträgt der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung rund 55 Mio. EUR. Die Mittel aus dem Erlös der Kapitalerhöhung wird die BKS Bank AG zur Erhöhung des Kernkapitals, zur

Unterstützung des angestrebten organischen Wachstums, zum Ausbau des

Kreditgeschäfts und für die Weiterentwicklung des digitalen Angebots verwenden.

Personelle Veränderung im Vorstand

Am 27. März 2018 gab die BKS Bank eine bevorstehende Veränderung im

Vorstand bekannt. Vorstandsmitglied Wolfgang Mandl will sich beruflich neu

orientieren und verzichtet auf die Verlängerung seines mit Ende 2018

auslaufenden Vorstandsmandates. Dafür wechselt Alexander Novak, langjähriger

Leiter der BKS Bank in Slowenien, mit 01. September 2018 in den Vorstand der

BKS Bank. Das Mandat der Vorstandsvorsitzenden Herta Stockbauer wurde vom

Aufsichtsrat um weitere fünf Jahre verlängert. Für sie ist es bereits die dritte

Verlängerung ihres Vorstandsmandates.

Erfolgreiche Direktion Slowenien

Alexander Novak ist seit 18 Jahren in der BKS Bank in verschiedenen leitenden

Positionen tätig. Als Leiter der Direktion Slowenien wirkte er seit 2004 maßgeblich

am Aufbau der BKS Bank in Slowenien mit. 2017 trugen die slowenischen Bankfilialen 2,9 Mio. EUR zum Konzernüberschuss bei, die Leasingtochter BKS-Leasing d.o.o. 1,1 Mio. EUR. Die BKS Bank betreibt in Slowenien sieben Filialen, beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und betreut rund 16.400 Kunden. In Bälde werden es noch mehr werden. Wie die BKS Bank vor kurzem bekannt gab, wird sie am 30. April 2018 rund 9.000 Brokerage- und Vermögensverwaltungskunden der GBD (Gorenjska borznoposredniška družba d.d) übernehmen. Zum 31.12.2017 betreute die BKS Bank in Slowenien Kundengelder von 1,54 Mrd. EUR, davon 765,2 Mio. EUR an Depotvolumen.

In Kroatien gut auf Kurs

Ebenso zufrieden zeigt sich Stockbauer mit der Entwicklung in Kroatien. Die BKS

Bank konnte sich gut als Finanzpartner am kroatischen Markt etablieren und ihre

Position im Bankgeschäft seit dem Markeintritt im Jahr 2007ausbauen. Kroatien

zählt nach wie vor zu den wichtigsten Wachstumsmärkten der BKS Bank. Daher

wurde 2017 eine weitere Filiale in Split eröffnet. „Der Jahresüberschuss unserer

kroatischen Bankfilialen lag bei 2,3 Mio. EUR, der der Leasingtochter BKS-Leasing

Croatia d.o.o. bei 0,6 Mio. EUR“, so Herta Stockbauer. Einen wesentlichen Beitrag

leistete Kroatien auch zum guten Neukreditgeschäft. Insgesamt wurden in

Kroatien 74,3 Mio. EUR neu an Krediten vergeben. Am Jahresende 2017 erreichten

die Forderungen an Kunden 192,1 Mio. EUR (+ 8,8 %).

Foto: © Gernot Gleiss