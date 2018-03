BKS Bank übernimmt 9.000 Kunden der GBD

Die Regionalbank baut ihren Marktanteil in Slowenien weiter aus.

Mit der Übernahme der Kunden der GBD (Gorenjska

borznoposredniška družba d.d) zählt sie künftig zu den wichtigsten

Wertpapieranbietern in Slowenien.

„Wir freuen uns über 9.000 neue Kunden durch den erfolgreichen

Abschluss der Verhandlungen mit GBD. Die BKS Bank wird voraussichtlich

mit 30. April das Brokerage und die Vermögensverwaltung der GBD

übernehmen“, erklärt BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer

anlässlich des Vertragsabschlusses. Die Übertragung wird für die Kunden

kostenlos erfolgen. Da die bestehenden Verträge zwischen Kunden und

GBD aufrecht bleiben, sind von den Kunden auch keine eigenen Schritte zu

setzen. „Wir wollen die GBD-Kunden nachhaltig und partnerschaftlich

beraten und zu deren Zufriedenheit gute Ergebnisse erzielen. So ist

beispielsweise angedacht, dass wir den Kunden auch in Kranj eine

Betreuung anbieten werden“, so Alexander Novak, Leiter der BKS Bank in

Slowenien.

Slowenien wichtigster internationaler Markt der BKS Bank

Bislang betreibt die BKS Bank in Slowenien sieben Bankgeschäftsstellen

sowie die BKS-leasing d.o.o. Die über 100 Mitarbeiter betreuen rund 16.300

Kunden. Slowenien ist für die BKS Bank der wichtigste internationale Markt.

Per 30.09.2017 hatte die BKS Bank dort ein Kreditvolumen von 597,6 Mio.

EUR aushaften und verwaltete ein Primäreinlagenvolumen von 870,1 Mio.

EUR.

Hohe Kompetenz im Wertpapiergeschäft

Die Kompetenz im Wertpapiergeschäft ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der

BKS Bank in Slowenien. „Wir bieten unseren Kunden seit vielen Jahren eine

individuelle Vermögensverwaltung an. Unser Brokerage-Angebot richtet

sich an Kunden mit langjähriger Erfahrung an den Kapitalmärkten und

solche, die vor allem kurzfristige Investmententscheidungen treffen wollen.

Weiters ist die BKS Bank AG Bančna podružnica Mitglied der Laibacher

Börse, wodurch die Kunden über Börsenmakler direkt oder über Internet-

Handelsstationen problemlos ihre Geschäfte tätigen können“, beschreibt

Novak das Wertpapierangebot.

Über den BKS Bank Konzern

Die seit 1986 an der Wiener Börse notierte BKS Bank hat ihren Sitz in

Klagenfurt, Österreich. Sie beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter in 62 Filialen

in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Per 30.09.2017

erzielte sie eine Bilanzsumme von 7,5 Mrd. EUR und einen

Periodenüberschuss nach Steuern von 51,6 Mio. EUR (+40,0 %). Die

betreuten Kundengelder betrugen 13,89 Mrd. EUR, davon 8,4 Mrd. EUR

Depotvolumen.

Der Markteintritt in Slowenien erfolgte 1998 mit dem Erwerb einer

Leasinggesellschaft, der heutigen BKS-leasing d.o.o. mit Sitz in Ljubljana.

Seit 2004 ist die BKS Bank auch im slowenischen Bankgeschäft tätig.

Disclaimer:

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die Angaben in dieser Presseaussendung dienen lediglich der unverbindlichen Information der Kunden und ersetzen keinesfalls die Beratung für den An- oder Verkauf von Wertpapieren. Es handelt sich weder um ein Anbot noch um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Veranlagungen bzw. (Bank-)Produkte, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung.

Foto: © Helge Bauer