Blumenkind summer closing ́18

Das international agierende St. Veiter Handelsunternehmen „die Street HandelsgmbH“, veranstaltete erstmalig ein Influencer- Event der Sonderklasse am Wörthersee.

Zum Blumenkind summer closing wurden 60 ausgewählte internationale Blogger & Influencer aus Deutschland und Österreich ins Beachhouse nach Velden eingeladen.

Das feierliche Opening fand bei herrlichem Herbstwetter am Steg des Beachhouse Velden statt. In der wunderschönen Wörtherseekulisse genossen die Blogger das Blumenkind Get-together umrahmt von einem reichhaltigen Frühstücksbuffet der Bäckerei Wienerroither.

Moderatorin Brigitte Truppe begrüßte mit Firmenchef Siegfried Krebs und allen Blumenkind

Mitarbeitern, die anwesenden Blogger sowie die Kooperationspartner des Blumenkind Events: Iris Kuchar & Michael Hartenberger von der Kärnten Werbung und Stefanie Thaller & Roland Sint von der Wörthersee Tourismus GmbH.

Die Blogger aus Österreich und Deutschland wurden anschließend zur Weltpremiere der neuen Blumenkind-Uhren-Kollektion auf die Thalia eingeladen. Bei der Wörtherseerundfahrt mit der Thalia wurde die neue Uhrenkollektion von Blumenkind vorgeführt. On Board wurden die Blogger kulinarisch mit Slow Food von Dani & Stefan Sternad verwöhnt.

Auf der Blumenkind Gästeliste standen namhafte Blogger, wie Sarah Lombardi, bekannt von Deutschland sucht den Superstar oder auch Klaudia Giez, Teilnehmerin bei Germanys Next Topmodel 2018.

Nach der Rundfahrt am Wörthersee fanden sich die Blogger wieder im Beachhouse ein, wo bereits die nächsten Highlights warteten. Aus einem umgestalteten VW-Bully im Garten des Beachhouse wurden den Bloggern Häppchen vom Beachhouse Velden sowie Gin der Firma Kraus gereicht. Es wurden eigens gestaltete Fotopoints für die Blogger am See aufgebaut.

Ein Highlight des Abendprogramms war unter anderem der Auftritt von Jungtalent Julia Wastian,bekannt aus d em TV-Format „The Voice Kids.“ Mit dem Bummelzug wurden die Blogger chauffiert. Als Dinner Location fungierte das neu gestaltete Monkey Circus in Velden. Für die außergewöhnliche Kulinarik zeigte sich das Team vom Beachhouse Velden, unter der Leitung von Heide Pichler- Herritsch verantwortlich. Als süßes Highlight wurde den Bloggern eine Blumenkind Candybar präsentiert.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von Julia Wastian und dem bekannten DJ David Lima. Für den perfekten Ablauf sorgten Beachhouse Chefin Heide Pichler-Herritsch und Perfect Agenturchefin Brigitte Truppe.

Die Blogger und Influencer posteten fleißig die neue Blumenkind Uhr und machten natürlich zahleiche Bilder vom Wörthersee, das wiederum den Chef der WTG Roland Sint sehr erfreute.

In der Zielgruppe der Influencer ist das Uhrenlabel Blumenkind stark präsent und hat dies auch mit dem erfolgreichen Blumenkind Event bewiesen. Den ganzen Tag wurde von den Bloggern fleißig gepostet und kommentiert – beste Werbung für das Uhrenlabel Blumenkind und Kärnten.

Am Abend gab es aber eine Gewinnern, die deutsche Bloggerin Emiliabte Alias Emilia Bartoeck schaffte mit ihrem Post rund 44.000 Likes.

Im Monkey Circus wurde der jungen Bloggerin das neue iphone X feierlich überreicht.

Fotos: © Agentur perfect