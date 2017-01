Mit einem Team, einer Idee, an nur einem Wochenende zum ausgeklügelten Business-Konzept: Das Gründer-Event Startup Live Klagenfurt geht mit trilateralem Charakter 2017 in die nächste Runde. Innovative Denker vor!

Eine der größten Eventreihen der Welt macht Station in Klagenfurt am Wörthersee: Das Startup Live Klagenfurt findet von 3. – 5. März 2016 im Lakeside-Park (Lakeside B11) statt. Die dreitägige internationale Veranstaltung bringt Gründer und innovative Köpfe mit Investoren, Top- Unternehmern, kreativen Entwicklern und Medienvertretern zusammen.

Wer kann teilnehmen

Menschen mit Ideen und/oder solche, die an Ideen gerne mitarbeiten wollen, finden an diesem Wochenende zusammen und entwickeln die Grundidee gemeinsam weiter. Auch Schüler sind gerne dazu eingeladen, das Angebot zu nutzen, in die Gründerlandschaft zu schnuppern, Kontakte zu knüpfen und vielleicht den Reiz zur Selbstständigkeit zu bekommen.

Zum Ablauf

Nach einer kurzen Vorstellung der Geschäftsideen am Freitagabend steht die restliche Zeit ganz im Zeichen der Umsetzung, unterstützt von Experten aus den verschiedensten Bereichen. Ziel ist es, in 54 Stunden eine Gründungsidee in die Realität umzusetzen, sodass direkt nach dem Wochenende das Unternehmen gestartet werden kann. Bei den Abschlusspräsentationen am Sonntagabend bewertet eine hochkarätige Jury, die besten Teams.

Anmeldung und alle Informationen zu Startup Live finden Sie hier.

Fotorechte: Startup Live Klagenfurt