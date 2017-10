Mit der Gründung der „Carinthian Nurse Directors Association“, kurz CANDA, haben sich die Pflegedirektionen der Kärntner Krankenanstalten vernetzt. Die Vereinigung dient dem Informations- und Wissensaustausch der Pflege-Führungskräfte in den Kärntner Krankenanstalten und Rehabilitationseinrichtungen. Sie stellt sich Entscheidungsträgern aus Politik und Gesellschaft als Expertengremium für Fragen rund um die Versorgung der Bevölkerung durch die allgemein-öffentlichen, privaten und konfessionellen Kärntner Krankenanstalten zur Verfügung.

Bessere Vernetzung und Zusammenarbeit

Im Verein CANDA haben sich die Pflegedirektoren und -direktorinnen der allgemein- öffentlichen, privaten und konfessionellen Kärntner Krankenanstalten zusammen- geschlossen. „CANDA steht für den fachlichen Erfahrungsaustausch und das Einbringen von Fachexpertise bei Fragen rund um das Gesundheitswesen Kärntens“, so die Präsidentin der Vereinigung und Pflegedirektorin der Gailtal-Klinik, Doris Kazianka-Diensthuber, MAS. „Für uns ist es wichtig, uns zu vernetzen, Wissen untereinander auszutauschen und Synergieeffekte wirksam zu nutzen, um eine konstant hohe Pflegequalität für die Patienten sicherzustellen“, betont die Präsidentin. Gerade in Anbetracht des zunehmenden Bedarfs an qualifizierten Pflegekräften sei es notwendig, eine „starke Stimme“ zu schaffen und gleichzeitig die Eigenständigkeit des Pflegeberufs zu fördern. Der Name der Vereinigung lehnt sich dabei an ANDA an, der nationalen österreichischen Vereinigung der Pflegedirektoren.

Mitsprache und mehr Einfluss gefordert

„Eine der wesentlichen Aufgaben der offiziellen Vernetzung wird es sein, die Position der Pflege wirksam zu vertreten und gesundheitspolitische Entscheidungen aktiv mitzugestalten“, betont die CANDA-Präsidentin. „Viele Entscheidungen, die den Arbeitsalltag der Pflegekräfte prägen, werden in Gremien getroffen, in denen vor allem Ärzte und Kassen miteinander sprechen. Vertreter der Pflegefachkräfte sitzen oft nicht mit am Tisch. Das muss sich ändern“, fordern die Mitglieder der neuen Vereinigung, die sich aus einer langjährigen Arbeitsgemeinschaft gebildet hat. „Die Erkenntnisse aus der Vielzahl an gemeinsamen Projekten, die wir bis jetzt schon als Arbeitsgruppe durchgeführt haben, sind immens wichtig für die Weiterentwicklung des Kärntner Gesundheitswesens“, ergänzt die Präsidentin von CANDA.

Vernetzung innerhalb der Krankenanstalten

Doch auch die Zusammenarbeit innerhalb der Kärntner Krankenanstalten wird vom Verein CANDA unterstützt. Im Vordergrund stehen dabei der Gedankenaustausch und das Miteinander der Pflegeverantwortlichen. Angestrebt werden auch eine engere Vernetzung der Einrichtungen untereinander und die Umsetzung weiterer gemeinsamer Projekte. „Zugleich wollen wir auch Ansprechpartner der nationalen Pflegedirektoren-Vereinigung sowie des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands (ÖGKV) sein“, betont Kazianka-Diensthuber, die den Verein CANDA gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern lenkt.

Gut gerüstet in die Zukunft

Von der Geburt bis zum Sterbebett – Pflege spielt in allen Phasen menschlichen Lebens eine wichtige Rolle. Das erfordert viel Wissen, Erfahrung und Kommunikation, aber auch Empathie und Engagement. Jedoch führt das Thema Pflege in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals ein Schattendasein, obwohl das gesellschaftliche Problem immer größer wird. Gerade im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens ist die Expertise der Pflegenden von größter Bedeutung. Ein Blick in die Zukunft zeigt die zahlreichen Herausforderungen im Gesundheitswesen, die es zu bewältigen gilt. So ist es das Ziel, auch in Zukunft für höchste pflegerische Qualität am Krankenbett zu sorgen. Es geht um die Pflegeplanung und die Versorgung der Patienten. Zeitressourcen müssen optimal genutzt werden. Die Pflege ist die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen und zugleich die einzige, die 24 Stunden durchgehend am Patientenbett präsent ist. Dadurch sind den Pflegekräften Prozessabläufe, mögliche Ressourcen, aber auch zu lösende Probleme bestens bekannt.

Gemeinsame Visionen umsetzen

Der fünfköpfige Vereinsvorstand ist sich sicher: Damit sich die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen lassen, ist es nicht nur notwendig, gemeinsame Visionen zu haben, sondern diese Visionen auch gemeinsam in die Tat umzusetzen. Die dafür notwendige Vernetzung bietet CANDA. Der Zusammenschluss wird nicht zuletzt dazu führen, dass die Pflege mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit erhält. „Es ist auch ein wichtiger Schritt, um die Pflege als attraktiven Beruf zu stärken“, schließt Doris Kazianka-Diensthuber.

Fotocredit: Prosign Klaus Hadler