Am 29.09.2018 gastieren Gerhard Lehner und Peter Raab vom Klagenfurter Ensemble mit Turrinis C’est la vie im k & k (Kultur & Kommunikationszentrum) in St.Johann in Rosental/Šentjanž v Rožu.

Diese biografische Revue setzt sich aus verschiedensten Textsorten aus dem Leben des Theaterdichters Turrini zusammen, aus Texten, Gedichten, Tagebuchstellen, Briefauszügen, Passagen aus Gesprächen.

“Wahrscheinlich die schmerzhafteste Parabel auf ein Künstlerleben, die Turrini je geschrieben hat. Der Höllenritt eines Künstlers zwischen Triumph und Niederlage, Euphorie und Depression, Demütigung und Glückseligkeit. Man sollte nicht dem Irrtum verfallen, dem Dichter Peter Turrini alles über den Dichter Peter Turrini zu glauben. Seine Sätze sind nicht immer ganz wahr, mitunter übertrieben, oftmals dramatisch, aber eines sind sie ganz gewiss: sie sind immer wahrhaftig.”

Silke Hassler

“Ich habe gedacht, dieses Schreien in mir wird zur Ruhe kommen, wenn ich es auf die Bühne gebracht habe, aber das ist nicht der Fall, es schreit weiter.”

Peter Turrini

Bassklarinette & Stimme: Gerhard Lehner

Symphonetta & Stimme: Peter Raab

Produktion: David Guttner

Datum: 29.09.2018; 20h

Ort: k & k / St.Johann i. R /Šentjanž v Rožu 33, 9162 Strau/Struga

https://www.kkcenter.at

Tickets: € 19, ermäßigt € 14

Reservierung: Karten unter kuk@slo.at oder +43 (0) 664 2620042

Foto: ©Peter Wagner