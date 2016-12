Unter dem Dach der Marke „Wie daham…“ sind österreichweit zehn Senioren und Pflegezentren vereint, die als erste Adresse für Betreuung und P ege gelten. Geschätzt wird das 1993 ins Leben gerufene und in drei Bundesländern ansässige Unternehmen, das zu den erfolgreichsten Wirtschaftsbetrieben Kärntens zählt, jedoch nicht nur von den zufriedenen 1.200 Bewohnern und deren Angehörigen, sondern auch von den rund 950 Beschäftigten. Knapp 20 davon arbeiten in der Verwaltungszentrale dem „Herzen“ von „Wie daham…“ mit Sitz in Glanegg. In einem idyllisch am Waldrand gelegenen Bürohaus laufen die Fäden von „Wie daham…“ zusammen. Folgende Abteilungen kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf der wirtschaftlichen und organisatorischen Agenden: Assistenz der Geschäftsführung, Controlling, Chefsekretariat, Zentraleinkauf, Buchhaltung & Verrechnung, Personalverrechnung, IT & Support, Marketing & PR

Kontakt

„Wie daham…“ Verwaltungszentrale

9555 Glanegg 30

Tel: 04277 / 5101

Email: verwaltung.glanegg@wiedaham.at

Web: www.wiedaham.at