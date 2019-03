Neue Perspektiven erleben – Denzel Klagenfurt präsentiert acht neue Modelle im My Lake ́s Hotel in Pörtschach

Getreu dem Motto “Neue Perspektiven erleben” feierte Denzel Klagenfurt mit Geschäftsführer Marc Reiter am 22. März 2019 die Ankunft von acht brandneuen Modellen mit Kunden und Partnern vor atemberaubender Kulisse direkt am Wörthersee.

Zu diesem Anlass hatte man sich etwas Besonderes überlegt: Das My Lake ́s Hotel in Pörtschach direkt am Wörthersee stellte dafür mit einem wundervollen Sonnenuntergang die richtige Kulisse dar. Mit feinen kulinarischen Schmankerln und Präsentationen der Partner Rettl 1868 Kilts & Fashion, Casino Velden, Turracher Höhe und dem Trippel Weingut konnten persönlich eingeladene Kunden die Neuheiten BMW 3er, BMW Z4, BMW 8er Cabrio, BMW X7, BMW 7er (Facelift), Volvo S60, Volvo V60 CC und Hyundai Kona Elektro bewundern.

Bei feiner Kulinarik und einem „Sundowner“ stellt das Ambiente einen zusätzlichen Höhepunkt dar. Denzel Geschäftsführer Marc Reiter und Verkaufsleiter Stefan Bauer konnten unter anderem Graf Film Geschäftsführer Klaus Graf, Casino Velden Geschäftsführer Heiko Vogel, Casino Velden Marketingleiter Hannes Markowitz, Edelschneider Thomas Rettl, Klagenfurts Alt Bürgermeister Harald Scheucher, Turracher Höhe Marketingleiterin Elke Basler uvm. begrüßen. Durch den Abend führte Moderator Harald Gross. Ein weiteres Highlight war zu späterer Stunde eine Modepräsentation von Rettl 1868 Kilts & Fashon durch die Kata Mackh Dance Company.

Foto: © Denzel Klagenfurt/ Mike Kampitsch