Der Entsorgungsstandort Tainach des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) Völkermarkt-St. Veit/Glan feierte heute bei einem Festakt sein 30-jähriges Bestehen. Dass dieser Standort vor drei Jahrzehnten errichtet wurde, hatte damals mehrere Gründe: Begonnen hat alles mit der Schließung der Bezirksmülldeponie St. Veit/Glan in den 80er Jahren. „Da im Raum St. Veit/Glan kein weiterer Standort gefunden wurde, musste eine Ersatzlösung gefunden werden“, so Bgm. Gerhard Mock, Vorsitzender des Abfallwirtschaftsverbandes Völkermarkt-St. Veit/Glan. Zur selben Zeit plante damals Völkermarkt ein Bezirksmülldeponie-Projekt und zudem wurden die Abfallwirtschaftsverbände von Völkermarkt und St. Veit/Glan zusammengeführt. Heute hat der AWV Völkermarkt-St. Veit seinen Sitz im St. Veiter Rathaus.

Im April 1987 hat der AWV mit der Firma Entsorga eine Vereinbarung zur Errichtung und den Betrieb der Deponieanlage in Tainach abgeschlossen. Mock: „Wir waren damals der Zeit voraus. Es ist daraus ein sehr frühes Private-Public-Partnership-Modell entstanden.“ Von 1987 bis 2005 wurde der Haus-, Sperr- und Gewerbemüll aus dem AWV-Gebiet auf der Deponie Tainach endgelagert. Seit der Inbetriebnahme der Müllverbrennung Arnoldstein wird der Siedlungsabfall wird zur Transferstation in Tainach gebracht. Dort wird der Abfall gesplittet, zerkleinert, zu Transportballen verpresst und nach Arnoldstein transportiert. „Beim Splitten werden außerdem wiederverwertbare Abfallfraktionen entnommen“, so Erich Eibensteiner, Geschäftsführer des AWV.

Auch die Schlacke aus der thermischen Verbrennungsanlage in Arnoldstein wird auf der Deponie in Tainach endgelagert. Die Deponie selbst ist mit einer Anlage zur Erfassung und Behandlung von Sickerwasser und mit einer Anlage zur Erfassung und Verwertung bzw. Verbrennung von Deponiegas ausgestattet. Rund 100.000 Einwohner leben im Einzugsgebiet des AWV Völkermarkt-St. Veit/Glan 18.500 Tonnen Haus- und Sperrmüll werden in diesen Haushalten jährlich gesammelt. Die biogenen Abfälle aus dem Gebiet werden in der Kompostieranlage St. Veit/Glan weiterverarbeitet.

Foto: Stadtgemeinde St. Veit