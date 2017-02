Man begegnet ihm immer noch in vielerlei Gestalt, diesem Herrn Karl, eben nicht nur in Wien. Eine tragische Gestalt, die es sich richtet, wie sie es gerade braucht, die sich selbst immer auch als Opfer denkt. Man begegnet ihm am Arbeitsamt, in den Trafiken und nun auch wieder öfter auf der Straße, vielleicht als Wutbürger – ganz oft aber einfach als Nachbar von nebenan. Es zeigt sich, dass dieser Monolog bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Dieser zeitlose Klassiker sorgte schon bei seiner Ausstrahlung 1961 im ORF für heftige Kontroversen und machte Helmut Qualtinger und Carl Merz auf einen Schlag berühmt. Seitdem ist diese Figur unsterblich.

Noch bis 4. März 2017 zeigt die Neue Bühne Villach den „immer wieder hochaktuellen Monolog eines Opportunisten“.

Regie: Michael Gampe

Schauspiel: Fritz Egger

Tickets unter: http://www.neuebuehnevillach.at

Fotocredit: Fritz Egger