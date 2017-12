Bereits zum 21. Mal wurde der Käse-Kaiser heuer an die besten Käsespezialitäten Österreichs verliehen. Die feierliche Gala fand diesmal am 23. November 2017 im Eventbereich des Red Bull Rings in Spielberg in der Steiermark statt.

Aus insgesamt 196 eingereichten Käsespezialitäten wurden die Sieger in zehn Kategorien gekürt Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse mild-fein, Schnittkäse g’schmackig, Schnittkäse würzig-kräftig, Hartkäse, Bio-Käse, Käsespezialität und -traditionen sowie Innovation. Bei der diesjährigen Käse-Kaiser-Verleihung konnte die Kärntnermilch wieder ihre einzigartige Käsekompetenz beweisen. Bereits zum dritten Mal in Folge ging der Käse-Kaiser in der Kategorie „Bio-Käse“ an die Kärntnermilch.

Bester Bio-Käse Österreichs

Der Käse-Kaiser 2018 ging in der Kategorie „Bio-Käse“ an den würzig-kräftigen Bio Sennerkäse. „Diese Auszeichnung freut uns besonders, denn sie belohnt unser Engagement für Regionalität, die Natur, das Wohl der Tiere und die Zusammenarbeit mit unseren Landwirten, die sich persönlich für die höchste Qualität einsetzen. Denn ohne die beste Rohmilch der Welt gibt es keine ausgezeichneten Produkte“, ist Wolfgang Kavalar, Marketing- und Verkaufsleiter von Kärntnermilch stolz. Eine hochkarätige Experten Jury, bestehend aus Käsesommeliers, Fachjournalisten, Produzenten und Vertretern des Handels, kürte den in Naturrinde gereiften Bio-Hartkäse zum wiederholten Mal zum besten Bio-Käse Österreichs. „Für uns ist Bio ein wesentliches Standbein. Von unseren 1150 Bauern sind 270 Bio-Bauern und jeder von ihnen hat eine Daseinsberechtigung – die Qualität muss bei beiden stimmen“, so Kärntnermilch-Geschäftsführer Helmut Petschar.

Erstklassige Bio-Qualität

Der Käse-Kaiser ist ein Symbol für Genuss auf höchster Ebene. Die begehrte Auszeichnung ist eine Anerkennung der herausragenden Qualität und des hervorragenden Geschmackes. „Für uns heißt „bio“ viel mehr, als keine Spritzmittel zu verwenden, sondern liefert eine Lebenseinstellung“, so Kavalar. Mit zahlreichen weiteren Nominierungen in verschiedenen Kategorien gehören die Käse-Spezialitäten der Drautaler Traditionskäserei zu den besten Produkten des gesamten österreichischen Käsemarktes.

Fotocredit: created by AMA