Mit jeweils drei Senioren- und Pflegezentren in Kärnten und der Steiermark sowie vier weiteren in Wien zählt „Wie Daham…“ zu den führenden privaten Anbietern auf dem Gebiet der Betreuung und Pflege betagter bzw. beeinträchtigter Personen. Bei dem mit viel Herz, Umsicht und Weitblick geleiteten Unternehmen wissen sich österreichweit 1.200 Bewohner bei rund 950 Mitarbeitern in den besten Händen und genießen eine auf Respekt und Wertschätzung basierende Betreuung.

Neben der herausragenden Pflegequalität zeichnen sich die „Wie daham…“-Häuser auch durch ihre besondere Architektur, den unvergleichlichen Wohnkomfort und das außergewöhnliche Ambiente aus.

Innovatives Projekt in Wien

In der Bundeshauptstadt gesellt sich im kommenden Jahr zu den bereits bestehenden vier „Wie daham…“ Seniorenschlössl in Atzgersdorf, Brigittenau, Donaustadt und Simmering ein weiterer Standort hinzu, an dem betreuungsbedürftige Personen von höchster Pflegekompetenz sowie der bei „Wie Daham…“ groß geschrieben Herzenswärme profitieren werden. Im Rahmen des Neubauprojektes „Töller-Garten“ in Wien-Floridsdorf wird „Wie daham…“ eine Pflegeeinrichtung mit 28 Betten betreiben sowie betreutes Wohnen für die Mieter von 34 Wohnungen anbieten.

Betreuung mit Herz

Eine Besonderheit des innovativen Wohnmodells ist die Symbiose der Wohnanlage mit der sich in deren Mittelpunkt befindlichen Pfarrkirche Herz Jesu des Ordens der Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu. Zwischen dessen Oberin und KommR Otto Scheiflinger gibt es ein sehr gutes Einvernehmen, das auch die vertrauensvolle Basis für ein gedeihliches Miteinander zum Wohle der betreuungsbedürftigen Personen bildet. „Die Ordensschwestern könnten gleichsam als ,gute Seelen‘ bei den uns anvertrauten Menschen wirken“, so KommR Scheiflinger mit Blick auf die Erfahrung der Kongregation im Be- reich der Sozialarbeit. „Die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen ist im Sinne unserer Stifterin“, stellt Schwester Oberin gelegentliche Besuchsdienste der sieben im Orden lebenden Schwestern in Aussicht.