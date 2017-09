Österreich ist ein Tourismusland und steht vor der Herausforderung die digitale Transformation innerhalb der Branche zu meistern. Die Mitte September in Linz präsentierte Digitalisierungsstrategie für den Tourismus vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft setzt sich intensiv mit den kulturellen und technischen Möglichkeiten der Digitalisierung auseinander und bietet Handlungsanleitungen für die Tourismus- und Freizeitbranche. Die FH Kärnten als Organisator des „Forum eTourismus“, welches am 4. Oktober auf dem Campus Villach stattfindet, widmet sich bereits zum sechsten Mal dem Thema „Zeitgemäßer Vertrieb und Social Media im Tourismus“.

Eine Digitalisierungsstrategie für den Tourismus, Förderprogramme und Veranstaltungsreihen weisen auf die hohe Bedeutung, aber auch die Diskrepanz zwischen dem technischen Fortschritt und der Umsetzung in die Praxis hin. Kärntens Tourismus, stark von Familienbetrieben geprägt, muss künftig personelle Ressourcen und technisches Know-how aufbauen, um den Anschluss an die nächste Kundengeneration nicht zu verpassen. Neue Geschäftsmodelle und ein verändertes Nutzer- und Freizeitverhalten fordern den vom Wettbewerb stark geprägten Tourismuszweig nun heraus, frühzeitig in die digitale Infrastruktur und das Know-how zu investieren.

In den Studienzweigen „Hotel Management“ und „Digital Business Management“ an der FH Kärnten werden Studierende bereits auf den digitalen Wandel vorbereitet. Im Rahmen von Projekten sowie Seminar- und Bachelorarbeiten haben diese die Möglichkeit, in engem Kontakt mit Tourismusbetrieben praxisorientierte Vertriebs- und Marketingkonzepte für die Branche zu erarbeiten. Zudem sind zukünftig verstärkt auch Forschungs- und Weiterbildungsangebote im Themenfeld „Digitalisierung und Tourismus“ geplant.

Forum eTourismus: Zeitgemäßer Vertrieb und Social Media im Tourismus

Datum: 4.10.2017, 16:00 – 19:00 Uhr

Ort: FH Kärnten, Standort Villach

Europastraße 4, 9524 Villach

