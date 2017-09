Rund 60 Mitgliedsbetriebe und Kooperationspartner haben heuer gemeinsam ihre zehnte Radsaison als Verein Drauradweg Wirte bestritten. Durch Kooperation, Zusammenhalt und innovative Ideen haben sie maßgeblich zum Erfolg des Drauradweges beigetragen und das wurde nun gefeiert.

Seit 2007 treten entlang der Drau – von Südtirol durch Osttirol und Kärnten bis nach Slowenien und Kroatien – Gastronomen, Beherberger und Raddienstleister gemeinsam in die Pedale. Unter der Marke „Drauradweg Wirte“ sorgen sie nicht nur für das leibliche Wohl der Radgäste, sondern stehen auch mit Rat und Tat bei Fragen rund ums Radfahren zur Seite. Mit den Wirten entlang des Drauradweges konnte in den letzten Jahren das Serviceangebot für Radgäste maßgeblich verbessert werden. Dies schlug sich, neben baulichen Maßnahmen durch das Land Kärnten, auch auf die Auszeichnung des Drauradweges mit fünf Sternen durch den ADFC (allgemeiner deutscher Fahrradclub) im vergangenen Jahr nieder. Das 10-jährige Jubiliäum wurde nun als Anlass genommen, um gemeinsam auf die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen zehn Jahren zurückzublicken. Mit ihren Partnern genossen die Drauradweg Wirte ein gemeinsames Abendessen im Landhotel Rosentaler Hof und verbrachten einen gemütlichen Abend, gefüllt mit Erinnerungen, Herausforderungen und Erfolgen der letzten zehn Jahre. Drau.Kulinarik.Herbst, Drau.Kulinarik.Paket, Drau.Kulinarik.Büchl, unzählige Messeauftritte, Drauradweg-Exkursionen, Generalversammlungen, Betriebsbesuche, Workshops, Pressekonferenzen … der Gesprächsstoff ging den teilnehmenden Wirten jedenfalls nicht aus.

Jubiläumstropfen

Genauso lange wie auch der Verein existiert, steht der Vorstand in Amt und Würden. Die Vereinsmitglieder bedankten sich für diese ehrenamtliche Leistung mit dem „Drauradweg Wirte Jubiläumstropfen“ – einem Sportsdrink, mit viel Energie für weitere zehn Jahre. „Solange ich kann, werde ich als Obmann weitermachen“, freut sich Vereinsobmann Ferdinand Panker (Gasthof Zum Goldenen Rössl) auf die weitere Zusammenarbeit mit seinen Wirte-Kollegen. Ebenso von Beginn an mit dabei ist Tourismusberaterin Claudia Tscherne (Agentur Weitblick). Sie betreut den Verein von seiner Geburtsstunde an in Sachen Marketing und Vereinswesen. Auch für sie gab es ein kleines Dankeschön: Radkoordinator Paco Wrolich bedankte sich bei ihr mit einem Blumenstrauß für ihren unermüdlichen Einsatz.



Fotocredit: Drauradweg Wirte