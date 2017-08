Magdalena Breuer-Stinig, Hivin Allousi und Ingrid Rieder – drei selbstständige Kärntner Reiseberaterinnen gründen den ersten Dachverein für mobile Reiseberater in Österreich und sagen lästigen Zeiträubern bei der Urlaubsplanung den Kampf an.

Auch kleine Unternehmen sind zu Großem fähig – davon sind Magdalena Breuer-Stinig, Hivin Allousi und Ingrid Rieder überzeugt. Die drei mobilen Reiseprofis wollen ihren Kunden den bestmöglichen Komfort bieten und haben sich daher etwas Besonderes ausgedacht. Anfang Juli sind die drei Unternehmerinnen eine Kooperation miteinander eingegangen und ihr Angebot kann sich sehen lassen. So bieten die drei Urlaubsengel ihren Kunden einen mobilen Rundum-Reiseservice für In- und Auslandsreisen, der über die Buchung hinausgeht.

Zeiträuber sind out

Langes Anstellen im Reisebüro, unflexible Öffnungszeiten und ewiges Suchen nach den besten Angeboten im Internetdschungel – wer kennt das nicht? Geht es nach dem mobilen Reise-Trio sind diese Planungshürden nun passé. „Für Familien und Berufstätige ist Zeit ohnehin schon knapp und wertvoll. Daher möchten wir uns auf die Kunden flexibel einstellen, auch zeitlich“, so Allousi. Beraten werden Urlaubssuchende per Telefon, E-Mail oder Face-to-Face, wofür die Reiseprofis die Kunden zu Hause besuchen. So wird der Urlaub in entspannter und persönlicher Atmosphäre geplant und der Kunde muss dafür nicht mal das Haus verlassen.

Drei Experten – drei Spezialgebiete

Die drei Urlaubsengel, wie sie sich selbst nennen, verbindet eine mehrjährige Tätigkeit in der Reise- und Tourismusbranche. Sie alle sind Experten auf unterschiedlichen Reisegebieten und das spiegelt sich auch in ihrem Angebot wieder. „Wir wissen, wie wichtig eine gute Planung ist, vor allem wenn man mit Kindern in den Urlaub fährt“, so Breuer-Stinig. Die 34-jährige Kärntnerin ist selbst Mutter und hat sich auf Reisen für Familien mit Kindern spezialisiert. Auf Vielfalt und Abwechslungsreichtum im Urlaub setzt Ingrid Rieder. Die Villacherin vermittelt zusätzlich zu allen gängigen Reisen, Urlaub der etwas anderen Art. Expeditionen, Sportreisen, Kreuzfahrten, Trekking und mehr – das Repertoire an Abenteuerreisen ist grenzenlos. Doch damit nicht genug, Hivin Allousi ist die dritte im Bunde und bucht Reisen aller Art. Bei Bedarf arbeitet die Klagenfurterin mit einer Übersetzerin zusammen und bietet so auch gehörlosen Menschen die Möglichkeit, bei ihr Reisen zu buchen, ohne dass sprachliche Barrieren entstehen.

Platz für neue Mitglieder

Eine mehrjährige Tätigkeit in der Reise- und Tourismusbranche verbindet – „2015 habe ich mich als die erste mobile Reiseberaterin in Kärnten selbstständig gemacht und freue mich nun darauf, meine Erfahrungen mit anderen austauschen zu können und davon zu profitieren“, zeigt sich Rieder enthusiastisch. Gegen eine Vergrößerung hat das mobile Reise-Trio nichts einzuwenden und ladet Interessierte aus ganz Österreich ein, sich zu melden. „Neue Mitglieder mit innovativen Anregungen und Ideen sind in unserem Team herzlich willkommen“, so Rieder.

Fotocredit: Sabrina Jäger