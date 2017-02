Neuer Rathausmarkt Spittal an der Drau als im Sommer 2015 der Spittaler Immobilientreuhänder und Bauträger Hermann Regger (sReal) den „Rat-hausmarkt“ käuflich erworben hat, war das der Startschuss für ein zukunftsweisendes Projekt in der Spittaler Innenstadt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus und dem Burgplatz mit dem gegenüber liegenden Schloss Porcia und dem angrenzenden Stadtpark soll das Projekt „Neuer Rathausmarkt“ das Herz der Spitta-ler Innenstadt erweitern und neue Impulse setzen.

Die gemeinsam mit dem Architekturbüro Trecolore (Architekt Dipl.-Ing. Hermann Dorn) entwickelte Kon-zeption des Projektes sieht 2 Baustufen vor; im ersten Schritt wird der alte Rathausmarkt geschliffen und ein modernes Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude errichtet, das einen großzügigen Marktplatz erhalten wird – urbaner Lebensraum, der zum Flanieren und Verweilen einladen soll. Die zweite Baustufe umfasst das Areal der erst kürzlich unter Denkmalschutz gestellten Umfahrer-Häuser, die behutsam in das Projekt integriert werden sollen.

Multifunktionale Gebäudenutzung zur Stärkung der Innenstadt

Geänderte Lebensweisen, veränderte Einkaufsgewohnheiten und mehr Mobilität verursachen einen Struk-turwandel, der deutliche Spuren in den Innenstädten hinterlässt. Mit dem Ziel, attraktiven Wohnraum zu schaffen, kann die Innenstadt nachhaltig gestärkt werden. Das Areal des Rathausmarkes eignet sich hervor-ragend, bietet es doch hochwertige Flächen in ruhiger Lage, die fürs Wohnen sehr gut geeignet sind. „Aus Kundengesprächen weiß ich, dass die Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten im Zentrum der Lieserstadt auf-fallend hoch ist. Diese Tatsache und eine ausführliche Analyse zeigen, dass eine Entwicklung dieser Immo-bilie mehr als sinnvoll ist“, erklärt Hermann Regger seine Motivation. Insgesamt werden im „Neuen Rat-hausmarkt“ 33 Wohneinheiten zwischen 50 und 150 m² entstehen.

In Kombination mit Geschäften und Dienstleistungsbetrieben im Erdgeschoss (vorgesehen sind 4 Shops von 60 bis 250 m² und ein Gastronomiebetrieb) sowie Büro- und Ordinationsflächen ab dem ersten Oberge-schoß entspricht diese multifunktionale Nutzung einer zukunftsweisenden Strategie: Dem unaufhaltsamen Strukturwandel mit dem Trend zum Rückgang von Handelsflächen kann nicht mit unangemessener Schaf-fung neuer Handelsflächen begegnet werden, die in der Regel nur zu einer innerstädtischen Verlagerung führt und langfristig wenig erfolgsversprechend ist. Das Projekt „Neuer Rathausmarkt“ schafft neue Han-delsflächen daher ganz bewusst nur im ausgewogenen Verhältnis; der Fokus liegt klar auf Qualität.

Mit der Erweiterung der Tiefgarage von derzeit 32 auf künftig 56 Stellplätze wird die Zahl der verfügbaren Parkplätze fast verdoppelt; mit der Baustufe 2 sind weitere zusätzliche Parkplätze in Planung.

Städtebauliche Aspekte

Der „Neue Rathausmarkt“ wird auch städtebauliche Verbesserungen bewirken – Neue Verbindungsachsen öffnen das Areal zum Hauptplatz hin und gewährleisten eine Durchlässigkeit bis zu den Parkplätzen in der Bernhardtgasse; Straßen und Plätze werden ineinanderfließen und ein harmonisches Gefüge bilden. Insbe-sondere die fußläufige Durchlässigkeit zwischen Bernhard-Platz und Hauptplatz stellt sicher, dass die Pro-jektüberlegungen eine gesamtheitliche Belebung zulassen und Synergien für den Hauptplatz erzielt werden können. Für den neu entstehenden Marktplatz ist eine moderate Shared Space Lösung angedacht, auch die Verlegung des Bauernmarktes ist eine Zielsetzung der Projektbetreiber.

Die Konzeption des Baukörpers und die Architektur wurden in enger Zusammenarbeit mit der Städtepla-nung der Stadtgemeinde Spittal an der Drau, dem Planungsbeirat sowie dem Bundesdenkmalamt abge-stimmt. Das Gebäude wird an der dem Rathaus zugewandten Seite 6-geschossig errichtet; der östliche Gebäudeteil wird 5-geschossig ausgeführt. Ab dem 3. Obergeschoss sorgen geschossweis versetzte Rück-sprünge für eine flächenmäßige Reduzierung; die Gebäudeproportionen fügen sich dadurch harmonisch an die umliegende Bebauung. Die Höhenentwicklung steht in einem ausgewogenen Verhältnis zur Umge-bungsbebauung; die endgültige Gebäudehöhe nach Fertigstellung wird um 2 Meter niedriger sein, als das Schloss Porcia.

Architektur

Eines der primären Projektziele ist die Schaffung von attraktivem Wohnraum, der maßgeblich dazu beitra-gen kann, die Belebung des innerstädtischen Raumes nachhaltig zu gewährleisten. Für hochwertigen Wohnraum in Innenstädten sind vor allem Faktoren wie ausreichende Belichtung und attraktive Außen-räume unter Einbeziehung einer reizvollen Aussicht wichtige Aspekte. Mit geborgenen Loggien und gegrün-ten Dachterrassen erfüllt der Entwurf der Trecolore Architects diese Erwartungen an hochwertigen, inner-städtischem Wohnraum. Die daraus resultierenden Rücksprünge sind maßgeblich dafür, dass der Baukör-per mit der Umgebungsbebauung harmoniert.

Der gesamte Gebäudekomplex besteht aus 4 rechtwinklig versetzten, sich miteinander verschneidenden Einzelbaukörpern, der von den zwei turmartigen Hauptbaukörpern dominiert wird. Zu den im Norden be-nachbarten, mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Umfahrer-Häusern hin wird ein atriumartiger Innenhof ausgebildet, der mit Passagen sowohl nach Süden (Richtung Hauptplatz) als auch gegen Westen hin (zum Burgplatz / Rathaus) neue Wegachsen und Sichtbeziehungen ausbildet, die das gesamte Stadtvier-tel positiv beeinflussen sollen.

Eine Strukturfassade aus hellem Kunststein gliedert den Baukörper zusätzlich, sodass der in seiner Dimen-sion voluminöse Baukörper als ein Ensemble leichter, moderner und urbaner Architektur erscheint. In den Wohngeschossen gewähren Loggien einen geborgenen, intimen Außenraum; auf Erdgeschossniveau ent-stehen Arkaden, die ein witterungsgeschütztes Flanieren erlauben.

Eckdaten „Neuer Rathausmarkt Spittal an der Drau“

Nutzungen: Geschäfts-, Büro-, Ordinations- und Wohngebäude

Grundstücksfläche (Gesamt Baustufe I und II):

3.192 m²

Bebaute Fläche:

1.567 m²

Umbauter Raum:

30.687 m³

Bruttogeschoßfläche:

5.450 m²

Nettogeschoßfläche:

3.842 m²

GFZ:

1,708

Flächen gewerbliche Nutzung:

1.250 m²

Flächen Wohnnutzung:

2.590 m²

Projektvolumen:

rund 13 Mio. Euro

Projektbeteiligte:

Projektinvestor:

RI Regger Immobilien GmbH (vertreten durch Hermann Regger)

9800 Spittal an der Drau, Burgplatz 6

Projektentwicklung:

RI Regger Immobilien GmbH (vertreten durch Hermann Regger)

9520 Annenheim, Am Hang 2

und

Trecolore Development ZT GmbH (vertreten durch Arch. DI Hermann Dorn)

9520 Annenheim, Am Hang 2

Vermarktung:

sREAL Immobilien Hermann Regger

9800 Spittal an der Drau, Burgplatz 6

Architektur und Generalplanung:

Trecolore Architects, Architekturbüro Dorn Ziviltechniker GmbH

9520 Annenheim, Am Hang 2

Statik und Entwässerung:

Dipl.-Ing. Gerolf Urban Ziviltechnikergesellschaft m.b.H.

9800 Spittal an der Drau, Neuer Platz 8

Haustechnik:

Ing. Wolfgang Kranabether GmbH

9800 Spittal an der Drau, Gewerbezeile 1

Bauphysik:

Pabinger & Partner Ziviltechnikergesellschaft m.b.H.

9201 Krumpendorf, Hallegger Straße 80

Elektrotechnik:

e-Staudacher, Ingenieurbüro für Elektrotechnik

9800 Spittal an der Drau, Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 2

Brandschutzkonzept:

G+H Ziviltechniker GmbH

9433 St. Andrä, Burgstall 153