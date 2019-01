Eine von sieben…

…ist Vanessa Rotar aus dem Kärntner Rosental. Die 17-jährige gehört zu den sieben Lehrlingen, die sich derzeit in der Ausbildung zum Binnenschiffer befinden.

Die Ausbildung dauert drei Jahre, in Kombination mit Gastronomie vier. Die Tätigkeiten umfassen das Bereitmachen des Schiffs, also das Be- und Entladen, die Reinigung und Wartung, und natürlich An- und Ablegemanöver. Nächstes Jahr will sie die Lehre abschließen – mit 21 soll dann auch das Schiffsführerpatent folgen.

Foto: © Sabine Janach/Pixelmomente