Nach dem erfolgreichen Start 2016 führt das auf Business English spezialisierte Salzburger Institut bec2 auch in diesem Herbst das Sprachintensivprogramm Executive English Village in Leogang durch: 5 Tage, 70 Stunden Englisch, 15 englisch-sprachige Native Speaker aus der ganzen Welt, 15 deutsch-sprachige Personen – das sind die Eckdaten dieses Programms.

Wir arbeiten mit dem Prinzip der Immersion. Ich höre, spreche und denke nur in Englisch. Für Menschen, die im Business täglich Englischkenntnisse benötigen, wenig Zeit haben und eine gewisse Sprachbasis haben, ist dies die optimale Art, die Sprache kompakt zu verbessern“, so Larry Reid und Janet Sneddon, Organisatoren von eev und Geschäftsführer von bec2. Reid weiter: „Im besten Fall träumen unsere Teilnehmer in Englisch.“ Sneddon ergänzt: „Mit eev habe ich ein praxisorientiertes Intensivsprachcamp direkt vor der Haustür mit zusätzlichen Workshops für Führungskräfte. Daneben wird bei den Mahlzeiten auch Social English praktiziert und der Spaßfaktor kommt bei unseren Group Activities auch nicht zu kurz.“

Native Speaker als Sparringpartner im intensiven Dialog

Der Begriff Immersion bedeutet Sprachbad. In genau so ein Sprachbad sollen die Teilnehmer bei eev fünf Tage lang, rund um die Uhr eintauchen. Individualität ist dabei entscheidend. In intensiven 1-to-1 Einheiten erarbeitet der Teilnehmer mit wechselnden Trainern seine Inhalte und Schwerpunkte. Die Native Speaker treten aufgrund ihrer Erfahrungen aus der internationalen Geschäftswelt als Sparringpartner und weniger als Lehrer auf. Auf Basis eines Auswahlverfahrens werden Personen aus Kanada, den USA, Großbritannien sowie Irland ermittelt. Unterschiedlich in Akzent, Alter und Beruf entsteht eine professionelle, interessante Trainergruppe. Neben den Business Englisch-Einzelgesprächen gibt es Gruppenaktivitäten, Diskussionsrunden und Workshops.