Hierfür schöpft Oliver Heiser aus einem „umfangreichen Netzwerk“, welches er sich „über Jahre aufgebaut“ hat, um „mit ihm gemeinsam aus dem Bestehenden etwas weiter zu entwickeln.“ Oliver Heiser ist Geschäftsführer der Rauco Beteiligungs GmbH (www.rauco.or.at) mit Schwerpunkten in den Bereichen Baunebengewerbe, Großhandel, Immobilien und Tech Start-ups.

„Nach wie vor ist es leider sehr oft der Fall, dass extrem gute Mitarbeiter total falsch eingesetzt sind“, bedauert er. Gerne setzt er sich dann dafür ein, dass diese Personen richtig eingesetzt „weit über ihre Grenzen hinauswachsen können.“ Derzeit steht u.a. die „Gründung einer Firma, die sich im Spezialbereich Industrieklettern etablieren wird“ auf dem Programm. Die Rauco steht insbesondere „für eine Beteiligungsunternehmen, welches sich sowohl in der New Economy (Fin-Tech-Start-Up’s) wie auch in der Old Economy (Baunebengewerbe-Spezialsanierung) mit einer Anzahl an Beteiligungen etabliert hat und dabei immer dasselbe Ziel verfolgt und umsetzt: aus dem Bestehenden etwas weiterentwickeln und neue Bereiche für das jeweilige Unternehmen erschließen.“ Eine besondere Herausforderung ist es, ein Mittelmaß bei den minimalen Änderungen im „Übergang von der guten alten Zeit in die neue Zeit“ zu finden, ohne in einen „Reorganisationswahn“ zu verfallen.