Im Auftrag des AMS Kärnten bildete das WIFI Kärnten in den letzten dreieinhalb Jahren zehn junge Menschen zu Mechatronikern aus – nun haben die ersten Teilnehmer erfolgreich die Lehrabschlussprüfung bestanden.

“Wir treffen aus lehrstellensuchenden Jugendlichen anhand eines Eignungstest eine Vorauswahl. Interessierte und geeignete Teilnehmer bringen wir in überbetriebliche Berufsausbildungen, wie in den Mechatronik-Lehrgang des WIFI Kärnten”, erklärt Hubert Hebenstreit vom Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten die Vorgehensweise.

Danach startet auch schon die theoretische und praktische Ausbildung in der Lehrwerkstätte: “Die Lehrlinge besuchen die Fachberufsschule Villach und absolvieren bei uns ihre Praxis. Zusätzlich sind sie im Laufe ihrer Lehrzeit mindestens zwei Mal fünf Wochen in Betrieben auf Praktikum”, führt WIFI-Geschäftsführer Andreas Görgei aus und ist stolz auf die Lehrstellenfunktion des WIFI: “Wir sind mittlerweile mit 150 Lehrlingen Kärntens größter Lehrlingsausbilder!”

Die Ausbildung im Berufsbild Mechatronik war eine Premiere. “Eine Mechatronik-Lehre ist sehr herausfordernd. Immerhin lernt man quasi zwei Berufsfelder – Mechanik und Elektronik. Die Entwicklung der zehn Absolvent ist enorm. Die Jugendlichen haben eine tolle Leistung bei der Lehrabschlussprüfung abgeliefert”, so Jürgen Kühnel, Leiter der WIFI-Lehrwerkstätten.

Alle zehn Lehrlinge haben die Prüfung bestanden – davon einer mit Auszeichnung, drei mit gutem Erfolg. Für Hubert Hebenstreit steht aber nicht nur das theoretische Know-how im Vordergrund, sondern vor allem die Arbeit in den Lehrwerkstätten: “Formeln lernen kann bald jemand, aber die Umsetzung ist das, was zählt. Im Berufsleben zählt einfach die Anwendung und da wird in der WIFI Lehrwerkstätte wirklich gute Arbeit geleistet.” WIFI-Chef Görgei ist derselben Meinung und unterstreicht: “Wir versuchen den Lehrlingen nicht nur das Fachliche mitzugeben, sondern auch ihre Soft Skills zu schärfen. Selbstbewusstes Auftreten, Teamfähigkeit und ein respektvoller Umgang miteinander sind für uns wichtig. Das Feedback der Praktikumsbetriebe hat bestätigt, dass alle zehn Lehrlinge sich problemlos in das bestehende Team integrieren konnten. Das erhöht die Jobchancen natürlich enorm.”

Foto: © WIFI Kärnten/fritzpress