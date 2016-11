Nach einer erfolgreichen Saison geht´s weiter: Mit der Premiere des Kristalladvent holt Johannes Kranzelbinder an allen vier Adventwochenenden traditionelles Kunsthandwerk an den Wörthersee und möchte ganz Kärnten am Pörtschacher Monte Carlo Platz zusammenbringen.

Passend zu seiner funkelnden Edelsteinwelt an der Pörtschacher Hauptstraße möchte Veranstalter Johannes Kranzelbinder in der Adventszeit den Monte Carlo Platz als drittes Standbein des Pörtschacher Advents – neben dem Markt auf der Hauptstraße und an der Seepromenade – nutzen. „Der Kristalladvent soll ein hochwertiger Weihnachtsmarkt mit heimischen Produkten sein“, so Johannes Kranzelbinder. „Kutschenfahrten und selbstgemachten Glühwein von heimischen Bauern stehen für die Gäste bereit.“ Der Kristalladvent findet heuer zum ersten Mal an allen vier Adventwochenenden statt.

Investitionen, die sich lohnen

Der 30-jährige Unternehmer finanziert nimmt nicht nur Mut, sondern auch Geld in die Hand und finanziert alle zehn Stände des Marktes im Premierejahr am Monte Carlo Platz. Darüber freuen sich viele Kleinunternehmer und Neulinge im Adventgeschäft. „Kärntner Unternehmer müssen sich gegenseitig unterstützen. Ich möchte den Pörtschacher Advent beleben und die Perle Pörtschach auch zur Weihnachtszeit aufpolieren“, sagt Kranzelbinder. Die Gäste dürfen sich unter anderem auf italienisches Porzellan, Upcycling-Kunst und kreatives Kunsthandwerk aus Kärnten freuen.

Öffnungszeiten:

Jedes Adventwochenende ab 25. November. Freitag von 17 bis 19.30 Uhr, Samstag von 14 bis 19.30 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Aussteller:

Familie Buchreiter – Jagastubn (Gastronomie)

Café Bar Mecs

Julia Jöbstl – Intimate Construction

Upcycling Kunst

Arriacher Kunsthandwerk

Erika Maurer – Hornschmuck

Alessandro Bonello – Italienisches Porzellan

Flüchtlingshütte

Sarah Kleindienst – Dekorationen aus Filz und Holz

Rosenthaler Sammelsurium – Kreatives Kunsthandwerk

Pörtschacher Trachtenfrauen

Pörtschacher Tennisclub

Pörtschacher Elternverein

Rettet das Kind Kärnten