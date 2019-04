Export-Champions gesucht: Jetzt einreichen!

Am 3. Juli 2019 findet der 17. Exporttag in der Wirtschaftskammer Kärnten statt. Dort werden auch wieder die Top-Exporteure des Landes ausgezeichnet.

Der Kärntner Exporttag ist die größte Export-Veranstaltung in Süd-Österreich und punktet mit vielfältigen Themen: Neben individuellen Beratungsgesprächen mit Wirtschaftsdelegierten aus der ganzen Welt können die Besucher auch an verschiedenen Länder-Workshops teilnehmen, sich über internationale Finanzierung und Fördermöglichkeiten informieren sowie die Export-Messe besuchen und sich mit Ausstellern aus der Exportbranche vernetzen.

Ein besonderes Highlight ist die Verleihung des Exportpreises im Rahmen der Exportgala am Abend. Denn mit ihm werden Kärntner Unternehmer für ihr außergewöhnliches Engagement im Ausland ausgezeichnet. „Bereits zum 17. Mal rücken wir Kärntens Top-Exporteure in den Mittelpunkt. Unsere Exportwirtschaft hat im Vorjahr erneut einen Rekord aufgestellt. Mit den Kärntner Erfolgen auf internationalen Märkten sorgen unsere Unternehmer verlässlich für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand“, betont Meinrad Höfferer, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft und EU in der Wirtschaftskammer Kärnten. Heimische Exportunternehmen können sich noch bis 29. Mai 2019 unter www.exporttag-ktn.at bewerben und ihre Exportleistungen einreichen. Der Preis wird in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe sowie Dienstleistungsexporteure von der Wirtschaftskammer Kärnten und der Raiffeisen Landesbank Kärnten vergeben.