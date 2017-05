An der Kärntner Tourismusschule, kurz KTS, geht es momentan heiß her. Die praktischen Prüfungen in Küche und Service sind in vollem Gange. Das heurige Thema lautet: „Facettenreiches Europa“. Rund 70 KandidatInnen präsentieren bei 12 Prüfungsessen ihr praktisches Können. Die Leistungen werden nicht nur von den Prüfern, sondern auch von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Partnern der Schule begutachtet.

Noch aufgeregter als die Schülerinnen und Schüler sind aber zumeist deren Eltern, wenn sie das Prüfungsmenü der eigenen Kinder an den Thementischen verkosten. So begeisterten heute die SchülerInnen der Klasse 4 BT mit der Zubereitung eines fünfgängigen Menüs. Zudem meisterten sie unterschiedliche Arbeitsaufträge wie z.B. Flambieren von Pfeffersteak „Madagaskar“, Filetieren einer Forelle „Müllerin“, Käsepräsentation vom Wagen, Barista – Kreationen und Shaken eines Erdbeer- Daiquiri.