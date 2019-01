Achtsam: Familie Aichlseder

„Unser Name Aichlseder steht in Kärnten für Qualität und Kompetenz rund um das KFZ.”

“Um dies dauerhaft gewährleisten zu können, setzen wir auf Nachhaltigkeit – einerseits in der Betriebsstätte selbst, durch z.B. Nutzung von Alternativenergien aber auch vor allem, indem wir auf bestens qualifizierte Mitarbeiter/innen setzen, welche wir selbst in unterschiedlichen Bereichen ausbilden! Dadurch sichern wir ein permanentes Wirtschaftswachstum und können so wiederum langfristig sichere Arbeitsplätze bieten.“

Foto: Aichlseder