Tattoo mit Sinn: Am 6. Mai wachsen Tattoo-Begeisterte im Van de Rutter Tattooshop ein Stück weiter zusammen. Ihr langjähriges Motto „It’s time to get inked now“ wandelten Yvonne und Benjamin Rutter kurzerhand in „It’s time to stand together“ um und starten damit eine bunte Aktion für einen guten Zweck.

Nach einem schweren Unfall bei einem Downhill-Race in Mexiko liegt Biker Franz Elic Grossmann, ein enger Freund des Paares, im Koma. Mit einem „Walk-In-Day“ will das Van de Rutter Team ihn und seine Familie unterstützen. „Wir stechen kleine Tattoos, Schriftzüge und Zeichen ohne Termin. Der gesamte Erlös geht an Franz und seine Familie“, erzählt Yvonne Rutter. Damit sollen die Überführung nach Österreich, die Reha, notwendige Medikamente und das Leben nach dem Unfall finanziell erleichtert werden. Für alle, die keine Nadelfreunde sind: Im Studio stehen ein Sparschwein und ein Power-Book bereit, wo jeder seinen Beitrag leisten kann. Eine Aktion, die unter die Haut geht und allen Teilnehmern wohl für immer in Erinnerung bleiben wird.

Wann? 6. Mai von 10 bis 17 Uhr

Wo? Van de Rutter Tattooshop, Schulstraße 299, Feistritz im Rosental